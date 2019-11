Tyskland er avhengig av forbrenningsmotoren. Slik gjør Volkswagen sine ansatte til elbilentusiaster

Zwickau, Sachsen, Tyskland, mandag 4. november:

Bundeskansleren, toppsjefen og andre stivt kledde, høytstående, celebre gjestene har forlatt rekken av ID3-elbiler som står til utstilling i produksjonshall 26 i Zwickau.

Nå står bare de stolteste igjen: Volkswagens (VW) fabrikkarbeidere, alle kledd i lysegrå arbeidsdresser med selskapets logo på.

De mingler rundt bilene, prøvesitter baksetet og forsetet og spiller av Depeche Mode-låter på ID3s lydanlegg. De vil ikke gå herfra, de vil nyte starten for VWs første masseproduserte elbil så lenge som mulig.

Zwickau-ansatt Vivienne Schmidt nyter baksetet på ID3 denne dagen (artikkelen fortsetter under videosnutten):

Redde og urolige

Entusiasmen fabrikkarbeiderne viser denne mandagen står i kontrast til stemningen blant de ansatte to år tilbake.

– Folk var redde og urolige, sier Jens Rothe, formann i VW Zwickaus arbeidstakerorganisasjon.

Bilindustrien i Tyskland Rundt 834.000 mennesker er sysselsatt i Tysklands bilindustri ifølge det tyske bilindustriforbundet VDA – mange flere sysselsettes indirekte av de over fem millioner bilene som produseres i landet årlig.

Omsetningen fra den tyske bilindustrien var i fjor på 426,2 millioner euro – tilsvarende omtrent 20 prosent av den totale omsetningen i tysk industri, ifølge Germany Trade and Invest (GTAI).

I november 2017 fikk de rundt 8.000 arbeiderne ved Volkswagens Zwickau-fabrikk det som for mange var en sjokkbeskjed: De skulle slutte å lage biler med forbrenningsmotor. Fabrikken skulle ikke lenger videreføre arven fra tyske stempelmotorpionerer som Nikolaus August Otto og Rudolf Christian Karl Diesel.

Fabrikken ble bygget om til å kun produsere elbiler. I løpet av tolv uker i sommer ble den første av to produksjonslinjer gjort om til å produsere biler for VWs elbilplattform Modularer E-Antriebs-Baukasten (MEB). Neste år ombygges den andre produksjonslinjen for elbilproduksjon.

ID3 med vingene ute undersøkes av VW-ansatte. Foto: Mathias Klingenberg

I 2021 forventer Volkswagen å være tilbake på det gamle produksjonsnivået på 300.000 biler i året. I 2022 skal tallet økes til 330.000, mye takket være mer automasjon: her finnes blant annet 1700 produksjonsroboter og over 500 førerløse transportenheter. Seks elbilmodeller fra Volkswagen, Audi og Seat skal produseres her.

Mer automasjon kan føre til at de ansatte frykter for jobbene sine. De blir nok heller ikke særlig beroliget av elbilmotoren er mindre kompleks: en forbrenningsmotor med girkasse og tilbehør består anslagsvis av rundt 2500 komponenter, mens en elmotor klarer seg med rundt 250.

– I starten var det delte følelser om elektrifiseringen av Zwickau blant de ansatte, medgir Thomas Ulbrich, styremedlem i Volkswagen med ansvar for elektrisk mobilitet.

Jobbgaranti, e-Golf og VR

Volkswagen kaller omskoleringen av de ansatte ved Zwickau for bilindustriens største treningsleir.

– Vi var nødt til å høre på de ansattes bekymringer, for å så la dem bli kjent med hvordan det er å kjøre elbiler, forteller Dirk Coers, HR-sjef for Volkswagen Sachsen.

Bilprodusenten inngikk avtale med arbeidstakernes interesseorganisasjon om jobbgaranti inntil 2029.

De ansatte fikk tilgang på 250 e-Golfer som de kan låne med seg hjem. I tillegg startet VW såkalte endringsmesser («Change conventions»), hvor ansatte kan utforske elbilverden med blant annet VR, bilsimulator og bilspill - alt for å gjøre stemningen blant de ansatte "elektrisk".

Over 10.000 mennesker i Volkswagen-konsernet får nye arbeidsoppgaver som følge av elektrifiseringen. Opplæringen er fordelt på 306 forskjellige temaer i hovedkategoriene bilteknologi, produksjonsteknologi og IT. Rundt 1500 personer får opplæring for å håndtere og forholde seg til høye spenninger.

Må overbevise tyskerne

For enkelte er ikke endringene så store. Øverst i saken kan du se intervjuet med Steffen Müller, anleggsoperatør i karosseriavdelingen. Hans arbeidsoppgaver er ikke særlig forandret, ettersom karosseribyggingen i utgangspunktet var nokså automatisert.

Han deler likevel entusiasmen for VWs elbilfremtid og forsikrer at han elsker bilen.

Angela Merkel, Herbert Diess og flere Volkswagen-arbeidere var tilstede på produksjonsstarten. Foto: Mathias Klingenberg

For Tyskland som bilnasjon innebærer elektrifiseringen store forandringer og utfordringer. Ikke minst må de få tyskerne selv til å kjøre elektrisk på autobahn. I fjor sto fullelektriske biler for kun én prosent av de 3,4 millioner bilene solgt i Tyskland, ifølge landets bilmyndigheter. Det var en oppgang på 43,9 prosent fra året før. Forrige måned var den tilsvarende andelen på 1,7 prosent.

Angela Merkel vil ha ti millioner elbiler på tyske veier innen 2030.

Økt tilskudd

I samarbeid med den tyske bilindustrien øker nå bundeskansleren tilskuddet tyskere får ved kjøp av elbil fra 4.000 til 6.000 euro, dersom bilen koster under 40.000 euro. ID3 vil nyte godt av subsidiene, ettersom den rimeligste versjonen av ID3 har en startpris på under 30.000 euro. Halvparten av tilskuddet kommer fra staten, mens den andre halvparten gis av bilprodusenten.

I tillegg har Merkel og industrien en ambisjon om å bygge én million offentlige ladepunkter innen 2030. Merkel sier myndighetene skal investere 3,5 milliarder euro i ladeinfrastruktur innen 2025.

Volkswagens satsning på elbiler inkluderer åtte MEB-fabrikker i Europa, Kina og USA innen 2022. Innen 2025 skal selskapet lansere mer enn 20 helelektriske modeller og innen 2028 skal Volkswagen-konsernet ha solgt mer enn 22 millioner elbiler.

Understellet på ID3. Foto: Mathias Klingenberg

– Har ingen alternativer

Elektrifiseringen har bakgrunn i klimautfordringene, med påfølgende strengere utslippskrav og planer om forbrenningsmotorforbud. Dieselskandalen gir Volkswagen også en ekstra motivasjon til å elektrifisere, ifølge Silke Bagschik, leder for VWs markedsavdeling for elektrisk mobilitet.

Ut fra stemningen i produksjonshall 26 denne mandagen å bedømme kan det se ut som selskapets elbil-treningsleir er vellykket. Vi kan imidlertid ikke vite sikkert hvor mye av entusiasmen som kommer av ektefølt positivitet og hvor mye som er drevet av nødvendighet. Teknisk ekspert Berndt Perfölz ved VW Zwickau sier til egen nettside:

– ID-serien må bli en suksess. Vi har praktisk talt ingen alternativer, sier han.

Se flere bilder av ID3 og fabrikken her: