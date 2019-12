Listhaugs konfronterende stil kan sette oljefondet i spill

Utnevnelsen av Listhaug var gårsdagens tema rundt mange middagsbord. Ikke minst i energibransjen selv. Hvordan vil dette gå?

TU gjorde en rask spørrerunde blant en del bransjefolk fra olje- og energisektoren onsdag kveld. Konklusjonen er en avventende, men bekymret holdning til hva den nye statsråden vil føre med seg av opphissede konflikter.

Som en av aktørene sier det:

– Nå får vi kanskje en statsråd som dunker løs hele tiden. En Trump-lignende politikk. Det kan bli en genistrek – eller noe av det dummeste som noen gang er gjort.

Polarisering og splittelse

Det er slett ikke rart at mange er spente. Listhaugs nådeløse og konfronterende linje i innvandringsspørsmål har vist en enestående evne til å spisse debattene. Utfallet har vært polarisering og splittelse. Men det har også ført til begeistring hos mange Frp-velgere.

Nettopp det er vel også hovedpoenget ved å gi henne denne viktige statsrådsposten. Frp er ikke å betrakte som et parti med offensive planer og politikk for klimaet. Tvert imot. Partiet er heller å regne som en klimasinke og en fossil pådriver. Og det er nettopp her Listhaug kan komme til sin rett for partiet.

Internasjonal oppmerksomhet

Listhaugs forgjenger, Kjell Børge Freiberg, kan i ettertid komme til å fremstå som en kosebamse når partifelle Listhaug blir varm i trøya. Freibergs budskap til olje- og gassindustrien om «drill baby, drill» blir fort koseprat i forhold til det vi nå kan komme til å oppleve.

En konfronterende linje med internasjonal oppmerksomhet vil kunne få følger for vårt omdømme

Det verst tenkelige scenarioet er om Listhaug hisser på seg internasjonal oppmerksomhet. For eksempel ved å rakke ned på Greta Thunberg på sosiale medier. Det vil bli lagt merke til. I en verden der de unge vil ha endring, der selveste Goldman Sachs slutter å finansiere oljeboring i Arktis og der ressurssvake og klimautsatte stater vurderer erstatningssøksmål mot land som har skodd seg på utvinning av hydrokarboner, kan det fort gå galt.

En av advarslene fra gårsdagens spørrerunde, var at en konfronterende linje med internasjonal oppmerksomhet vil kunne få følger for vårt omdømme. Og dermed også for landet som turistnasjon.

– Det er et forbausende valg som kan sette fyr på motstanden mot petroleumssektoren og koste oss dyrt, var en betraktning.

Kan sette oljefondet i spill

Flere vi snakket med bringer også frem det økonomiske skrekkscenarioet. At vårt eget oljefond vil kunne komme i spill. Det er for så vidt allerede identifisert som en risiko – før Listhaug tiltrådte statsrådsposten. En konfronterende internasjonal linje kan likevel gjøre det mer sannsynlig at Den norske Stat vil bli saksøkt for å ha bidratt til klodens skadelige klimaendringer.

Dette til tross for at lille Norge slett ikke er blant verstingene. Store land som USA; Russland, Kina og andre har bidratt mye mer. Problemet vårt er bare at Oljefondet – kjent som «the world's largest sovereign wealth fund» – er så utrolig stort, lett identifiserbart og likvid. Vi fremstår derfor som svært søkegode for jurister som vil ha resultater på sine klienters vegne.

Som en aktør sier det: – Hennes enestående evne og vilje til å være tydelig kan felle henne – og den norske fellesformuen.

Mot vindkraft

Fra tidligere, riktignok noen år siden, er Listhaug kjent som klimafornekter. Hun er dessuten erklært motstander av vindkraft – både på land og til havs. Strømkabler til utlandet er neppe heller hennes greie. Saken om Northconnect er en av de første som havner på hennes bord.

Listhaug skal være statsråd for fornybare satsinger. Hun må omfavne energitransmisjonen

Likevel skal hun også være energiminister. Det betyr også at Listhaug skal være statsråd for fornybare satsinger. Hun må omfavne energitransmisjonen.

Listhaug må dessuten bidra til at norske kraftleverandører får levelige vilkår – enten de er nye eller gamle. Og hun har faktisk uttalt seg positivt om å utnytte vannkraften bedre.

Likevel blir det spennende å erfare hennes perspektiv på å bruke kompetansen fra petroleumssektoren til å ta nye fornybare posisjoner. Det bør jo gjøres nå. Norges posisjon som energinasjon står på spill. Med eller uten petroleumsaktivitet. For fremtiden blir elektrisk.

2021 – et klimavalg

Stortingsvalget i 2021 blir et klimavalg. Ungdommer fra de fleste andre partier vil ha endring. De ønsker en begrensning av den petroleumssektoren, som Listhaug nå skal kjempe for. Det blir spennende å se hva denne motsetningen vil bety for regjeringsalternativene på høsten om halvannet år.

Det mest repeterte sukket fra gårsdagens enkle spørrerunde var troen på statsminister Erna Solberg (H). At hun har en viss kontroll på utfallet.

Som en håpefull sa det til oss i går kveld:

– Jeg sliter med å tro at Erna er dum.