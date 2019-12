Goldman Sachs slutter å finansiere ny oljeboring i Arktis

Goldman Sachs blir dermed den første amerikanske banken som etablerer en «no-go»-sone for olje- og gassektoren, ifølge The Guardian.

Tidligere i år gjorde avisen beregninger som viste at verden største investeringsbanker hadde skaffet rundt 700 milliarder dollar i finansiering til de mest aggressive fossil-selskapene siden signeringen av Parisavtalen.

JP Morgan Chase hadde alene skaffet 75 milliarder dollar til selskaper som driver med fracking og/eller arktisk olje- og gassutvinning siden 2016.

Miljø eller økonomi?

Miljøforkjempere har argumentert med at USA nå henger etter europeiske og asiatiske banker som har tatt raske steg i mer miljøvennlig retning.

Selv om Goldman Sachs får ros for avgjørelsen, virker det ikke som selskapet er klare for å trekke seg helt ut av olje- og gassektoren. Banken skal i sommer ha drevet aggressivt lobbyarbeid for å få en plass rundt bordet da oljegiganten Saudi Aramco skulle gjøre nye tildelinger, ifølge The Guardian.

Goldman Sachs antyder nå at de trekker seg ut av oljeboring i Arktis av miljøhensyn, men banken har tidligere vært imot å gjøre dette. I 2017 sa en av bankens eksperter at å tappe Arktis for nye ressurser har blitt utkonkurrert av andre ressurser på land i USA som er «enormt billige, enklere å produsere og har kortere tid til markedet».

– Ingen rasjonelle grunner til å bore i Arktis

– Vi mener at det omtrent ikke er noen rasjonelle grunner til utvinning i Arktis … Svært komplekse, kostbare prosjekter som i Arktis kan komme for høyt opp på kostnadskurven til å være økonomisk mulige, sa Michele Della Vigna, leder av energi- og industriforskning i Goldman Sachs i 2017.

The Sierra Club er en av miljøorganisasjonene som har jobbet for at storbanken skulle fatte denne beslutningen.

– Trump-administrasjonen bryr seg kanskje ikke om viljen til det amerikanske folk eller om de tråkker på urbefolkningens rettigheter, men et økende antall store, finansielle institusjoner gjør det nå klart at de gjør det. Vi håper at andre amerikanske banker følger deres eksempel, sa Ben Cushing i The Sierra Club søndag.