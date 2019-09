Disse tre talspersonene er ansatt for å kjølhale egen bransje

Harstad: For tredje året på rad pisker norsk olje- og gassindustri seg selv. Gjennom initiativet #DenNyeOljen engasjerer nemlig bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass tre ungdommer som får i oppdrag å utfordre egen næring. Hva tenker ungdommen om olje- og gassindustrien? Og fremtiden?

Det er modig gjort av en bransjeorganisasjon som har fått grundig på pukkelen de siste årene – fra nettopp ungdommen.

Initiativet til #DenNyeOljen kommer fra nettopp bransjeorganisasjonen selv, som ønsker at de tre ungdommene som bærer stafettpinnen gjennom et helt år skal utfordre med sitt ungdommelige syn på oljebransjen. Og hva er vel da mer som løvens hule enn å komme til Petro 2019 i Harstad – der olje- og gassindustrien sist uke var samlet for å diskutere fremtidsutsiktene for virksomhet i nordområdene.

– Vil endre bransjen fra innsiden

De tre talspersonene fra #DenNyeOljen var de ikke nådige mot egen bransje. Det er fra sine egne man skal ha det.

De tre – statsviter Tuva Kvaale, boredekksoperatør Andreas Bakkehaug og Henrik Hveding, med master i fornybar energi fra Ås – advarte fra scenekanten om at de vil bruke sitt år på å si akkurat hva de mener.

– Vårt mål er å endre denne bransjen fra innsiden. Nå er dere advart. Dere i rommet har et samfunnsansvar dere må ta, sa ungdommene til en lydhør olje- og gassforsamling.

– Det er ikke bare «tipp topp tommel opp» når jeg snakker med mine kamerater om jobben at jeg jobber i oljebransjen, la Henrik Hveding til, og strødde med det ytterligere litt ramsalt i såret på mange i salen.

For det gikk trolig kaldt nedover ryggen på mange av de fremmøtte, som vel egentlig hadde mer lyst til å snakke om tildelinger, prosjekter i oppstart og prognoser for en swinging time i nordområdene – der det er beregnet at to tredjedeler av våre gjenværende uoppdagede petroleumsreserver er å finne.

Dilemmaet for bransjen er jo at det nettopp er nordområdene som gjerne skaper furore blant de unge. Spesielt i ungdomspartiene, som i hopetall har gått inn for å redde Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) fra oljeselskapenes drillbits.

Kritiske til egne jobber

Boredekksarbeider Bakkehaug fra Ballangen, som har jobbet åtte år på plattformdekk, spurte seg selv om han egentlig hang med de rette i sin oljearbeiderhabitt. Han hadde imidlertid et viktig poeng når han fortalte om erfaringen fra Arendalsuka, der han hadde gått rundt i oljearbeiderhabitt. – Det var overraskende positiv opplevelse å gå rundt i Arendal kledd ut som en oljearbeider. For holdningen til oljearbeideren er stort sett positiv. Det er produktet som er problemet, sa han.

Aha, tenker de voksne i salen. Dere vil ha pengene vi har skaffet dere gjennom 50 års virksomhet i Nordsjøen. Men dere vil ikke se hvor rikdommen kommer fra?

Akkurat den kritikken rettes ofte mot de unge opprørerne fra millenniumsgenerasjonen. At de ikke har et reelt forhold til behovspyramiden. De er født inn i velstanden – og kjenner ikke til annet enn «flommen av melk og honning».

– Må kommunisere troverdig

Men trekløveret i #DenNyeOljen innrømmet det – åpent og likefrem – fra scenen i Harstad.

– Vi unge har bare opplevd oppturen. Men vi forstår at måten rikdommen er forvaltet på er unik. Det er vi stolte av, sa de. Før de fortsatte budskapet:

– Dere må kommunisere troverdig om det dere holder på med. Klima er den viktigste saken for oss. Vi unge ser på oss selv som klimaforkjemperne som må ansvarliggjøre dere voksne som har sovnet på vakt. Mange unge er oppriktig bekymret for utfordringene dere har overlevert til oss. Dere må vise oss at dere faktisk mener noe med det. For unge er veldig engasjert. Jo yngre man er, jo mer opptatt er man av klimautfordringene. Vi streiker også mot plast i havet og søppel. Vi er altså ikke bare imot norsk produksjon av olje. Men fremfor alt er vi utålmodige. Vi ønsker å se endringer raskt.

Advarslene fra #DenNyeOljen fortsatte. Så kraftfullt at ingen kan beskylde Norsk Olje og gass for ikke å ha tatt oppdraget alvorlig. Og heller ikke oppgaven med å rekruttere taleføre unge til jobben. De som har mistenkt at ungdommene ville ende opp som maskoter for oljebransjen har åpenbart tatt feil. For det fortsatte:

– FNs klimarapport gir oss ikke mye valg. Og dere i rommet har et samfunnsansvar å ta. Olje- og gass er vår største utslippskilde – den største enkeltposten. Da blir dere en stor del av problemet vårt. Derfor skal vi reise rundt og utfordre dere på nettopp dette. For dere har faktisk ikke de unge på laget. Dere kan ikke argumentere for å være noe man umulig kan være i de unges øyne.

– Bransjen har mye mer å fare med på kompetanse og arbeidsplasser. Og vi unge er vant til at endringer skjer raskt. Nå driver vi mot en grønnere periode som utfordrer dere på om dere er med eller ei. Vår påstand er at oljearbeidere er klar for endring. Men er bransjen med? Det er nettopp HER vi kan gjøre en endring, erklærte de tre og bedyret sin tvil:

– Selv er vi fortsatt usikre på om vi henger med de rette.

Selve knockouten kom i en analogi om voksnes kjøleskap og ost.

– Olje og gass havner i kategorien skittent. Det er som å rydde i kjøleskapet til de voksne. Oljen er som en roquefort. Den stinker og blir sett på som den rake motsetningen av en god fremtid.

Annen tone fra oljeministeren

Tilhørerne fra en samlet olje- og gassbransjen satt som fjetret. Det var som om rommet ble fylt av både sjokkbølger og skrekk på en gang. Ja, noen lurte nok på hva styret i Norsk olje og gass hadde røkt, da han sa ok til å sette i gang #DenNyeOljen.

Kommentarer og diskusjon i etterkant viste imidlertid at det også vanket en stor dose respekt og stolthet i den petroleumstunge forsamlingen. Og selv administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som mange (også TU) mener har kommunisert et altfor konservativt syn på petroleumsvirksomheten, virket tilfreds med at #DenNyeOljen fortsatt er et godt initiativ. Også etter den skjellsettende episoden fra scenen i Harstad.

Verre er det nok for olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp). I første foredrag etter lunsj lovet han mer arealer og action i nordområdene.

De i forsamlingen som fortsatt var oppskjørtet etter seansen fra ungdommen i #DenNyeOljen fant kanskje tilbake til hvilepulsen etter statsråd Freibergs avsluttende ord:

– Drill baby, drill…