Oljeminister Freiberg går ut mot Aps klimautspill

Kjell-Børge Freiberg (Frp) sier at leterefusjonsordningen tar hensyn til klimarisiko. Han er overrasket over Ap-Eide, som stiller spørsmål ved ordningen.

Gjennom ordningen dekker staten 78 prosent av kostnadene til nye oljeselskaper, ifølge Klassekampen.

Klimapolitisk talsperson Espen Barth Eide (Ap) sa forrige uke at ordningen må diskuteres fordi den kan gjøre at staten sitte igjen med regningen for ulønnsomme oljeinvesteringer. Freiberg mener imidlertid at det norske systemet tar hensyn til klimarisikoen og muligheten for fall i oljeetterspørsel som følge av nye miljøtiltak.

– Hver gang man åpner et nytt felt, er klimarisiko i likhet med annen risiko en del av vurderingen. Historien har vist at systemet fungerer, og bare i 2019 vil staten få inntekter på 290 milliarder kroner fra olje- og gassvirksomheten, sier Freiberg.

– Det var mildt sagt overraskende at lederen i energi- og miljøkomiteen på Stortinget stilte spørsmål ved ordningen, sier oljeministeren.

Eides forslag om en ny diskusjon av leterefusjonsordningen har skapt reaksjoner i oljebransjen. Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk etter kort tid ut og avviste at Ap ønsket å utfordre ordningen.