– Fornybar energi kan ikke erstatte olje og gass

Torsdag åpnet Schjøtt-Pedersen bransjeforeningen Norsk olje og gass' årskonferanse i Oslo.

Den tidligere politikeren og statsråden er nå direktør i foreningen og innledet den årlige konferansen med å peke på at fossile energikilder står for fire femdeler av verdens totale energibehov.

Schjøtt-Pedersen tror imidlertid ikke at det er mulig å legge ned oljeproduksjonen selv om bruken av fornybar energi øker kraftig, noe som er helt nødvendig for å få utslippene ned.

Oljeinvesteringene øker kraftig: Det gjør også faren for at kostnadene på norsk sokkel øker

– En firedel av energibehovet må dekkes av olje og gass

Han pekte i sin åpningstale på at FNs klimapanel har beregnet hva som må til for å holde temperaturøkningen under 1,5 grader.

– Det viser tvert imot at en firedel av den energien verden trenger i 2050, må komme fra olje og gass, sa Schjøtt-Pedersen.

Han pekte på at norsk oljenæring skal ligge fremst i det digitale skiftet og finne de smarteste løsningene for en mer miljøvennlig teknologi for å gi mer energi med mindre utslipp.

Bruk av gass gir for eksempel halvparten så store utslipp som kullkraft, og utviklingen går nå i retning av at bruk av gass kan skje helt uten utslipp.

Norsk olje og gass om hydrogen-produksjon: – Vil være en gamechanger for oljeindustrien

Kobler oljenæringen og samfunnstopper

Konferansen samler topper fra oljenæringen og leverandørindustrien, sammen med samfunnstopper, politikere og organisasjonsledere.

Både tidligere generalsekretær i NATO danske Anders Fogh Rasmussen og nåværende generalsekretær Jens Stoltenberg er blant dem som deltar.

Også olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp), næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og Ap-leder Jonas Gahr Støre deltar på konferansen.