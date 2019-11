Ap-leder Støre: – Vi må venne oss til å si at Oljefondet er et politisk redskap

Det ble høy temperatur da statsminister Erna Solberg (H) og Ap-leder Jonas Gahr Støre møttes til debatt på Zerokonferansen onsdag. Temaet var egentlig hvordan Norge kan bidra til at kull utkonkurreres i vekstøkonomier, men endte med en opphetet debatt om Oljefondet.

Støre viste til at utviklingsbudsjettet «er lite i forhold til den kraften som er i Oljefondet»:

– Vi må venne oss til å si at vårt pensjonsfond er et politisk redskap. Til nå har vi ikke turt å si det, for vi skal ikke drive politikk med pensjonsformuen. Og det er mange ting jeg mener vi ikke skal gjøre, Men 10.000 milliarder kroner er politikk, sa Støre fra hovedscenen.

– Farlig for Norge

Han viste til at Arbeiderpartiet tok initiativ til å ta oljefondet ut av kull, og at retningen som settes for fondet har stor politisk betydning:

– Den diskusjonen kan Norge ta uten å bli aktivistiske og lettvinte. Den kraften er mye større enn 5,5 millioner innbyggere skulle tilsi, sier Støre.

Svaret fra Erna Solberg var kontant:

– Jeg tror dette er kjempefarlig. Jeg tror det Jonas sier er utrolig farlig for Norge som nasjon, sa statsministeren.

Hun sier at statsministere i annet land ofte lurer på hvorfor Norge ikke investerer mer i nettopp deres land.

– Hvis du nå signaliserer at Oljefondet er et politisk redskap, kommer alle andre land til å tolke dette og vi kommer til å skaffe oss en utenrikspolitisk utfordring. Vi kommer til å skyte oss selv i foten med utfordringene vi møter som en stor eier. Da kommer spørsmålene om hvorfor vi trekker oss ut. I dag svarer vi at det ikke er en politisk handling. Det er fordi vi ikke skal ha trøbbel. Vi kommer til å bli utenrikspolitisk presset, advarte Solberg.

Erna Solberg (H) mener at Norge kommer til å skyte seg selv i foten hvis man gjør Oljefondet mer politisk. – Du kan velge å skyte deg i foten eller å skyte deg i hodet når det gjelder den utfordringen som er nå, svarer Jonas Gahr Støre (Ap). Skjermbilde: Zerokonferansen

Walmart ringte regjeringen

– Det er en nervøs og usikker holdning til verden, mente Støre.

Han var selv utenriksminister da Oljefondet i 2006 utestengte Walmart for brudd på menneskerettighetene.

– Da ringte amerikanerne og lurte på om det var utenrikspolitikk. Det var det ikke, men det var politisk å si at man ikke skulle bryte internasjonale konvensjoner, og at fondet skulle ut av tobakk og klasevåpen, sa Støre, og la til:

– Du kan velge å skyte deg i foten eller å skyte deg i hodet når det gjelder den utfordringen som er nå.

– Kan føre oss opp i mer handelskrig

Solberg mener likevel det er problematisk å si at man skal bruke Oljefondet som et politisk instrument.

– Vi oppjusterer fondet i fornybar energi fordi vi tror det er penger å hente der. Men å politisere fondet tror jeg vil føre oss opp i mer handelskrigføring om vi ikke er ryddige i disse spørsmålene. Det kan skape problemer for næringslivet vårt, advarte statsministeren.

– Slik var det også da vi foreslo å gå ut av kull. Det ble nedstemt og vi tapte tid. Dette er ikke å bruke fondet som et redskap i en handelskrig, men å forstå tiden vi lever i, mente Støre.

I april ble det kjent at regjeringen dobler rammen for oljefondets investeringer knyttet til fornybar energi. Disse får imidlertid de samme kravene til lønnsomhet.

Solberg maner derimot til en konservativ forvaltning av oljepengene, fordi «våre barn fortjener det».

– Hva er ansvarlig investering? Hva er det fremtidige generasjoner vil? Jeg tror at en konservativ tilnærming ikke holder. Vi skal ta vare på pengene, men vi må være ute i tide, svarte Støre.