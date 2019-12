Ikke mange får elbil i gave til jul. Salget står nesten stille i desember

2019 blir tidenes elbilår. Aldri før har vi nordmenn kjøpt så mange elbiler, og rekordene faller også i en rekke andre land.

Likevel er det trøbbel i terrenget. Som TU.no har fortalt tidligere i år, har elbilsalget en sterkt fallende kurve i høst, målt mot samme periode i fjor.

Utviklingen fortsetter i desember, viser uoffisielle tall på elbilstatistikk.no. Her framgår det at det så langt i år er registrert drøyt 1.600 biler og varebiler som går på strøm.

Faller nesten 30 prosent målt mot dårlig november

Selv om Tesla igjen distribuerer biler i stort monn, er salget så langt i måneden nesten 30 prosent lavere enn i november.

Om salget fortsetter i samme tempo ut desember, vil elbilsalget i årets siste måned bli rundt 35 prosent lavere enn i samme periode i fjor. For årets tre siste måneder vil i så fall salgssvikten ligge på rundt 30 prosent fra i fjor til i år.

Ifølge elbilstatistikk.no utgjør salget av Tesla Model 3 alene 30 prosent av elbilsalget så langt i desember (496 biler av totalt 1633). VW Golf, Nissan Leaf, Audi Etron og Hyundai Kona er de eneste andre modellene med et salg på minst 100 biler så langt denne måneden.

Kraftig fall i fjerde kvartal

I oktober til desember i fjor ble det solgt 14.737 nullutslippsbiler i Norge. Så langt i fjerde kvartal i år er det solgt litt over 9.000.

Ser man hele året under ett blir det likevel en klar rekord. I fjor ble det solgt 46.143 nullutslippsbiler. Så langt i år ligger salget på knapt 59.000 biler. Det er ingen tvil om at Norge fortsatt er et svært elbilinteressert land.

Flere mulige forklaringer

Dette er noen mulige forklaringer på svikten i salget:

Tilfeldige svingninger mens kjøperne venter på mange nye elbilnyheter som er på vei.

Det tar tid å få distribuert bilene som allerede er solgt.

Interessen for elbil har nådd toppen i bileierbefolkningen.

Mesteparten av bilsalget ble gjort unna tidlig i år, fordi det var da Tesla Model 3 ble tilgjengelig.

Fallet i elbilsalget fikk for alvor oppmerksomhet da oktobertallene ble kjent for halvannen måned siden. Da var Norsk elbilforening raskt ute og advarte mot at andelen elbiler fortsatt er for lav, målt mot de nasjonale ambisjonene.

– Vi ligger fortsatt et godt stykke bak vårt ønske om å nå 50 prosent elbilandel i 2019. Og skal Norge nå målet om kun utslippsfritt nybilsalg i 2025, må vi virkelig trappe opp innsatsen, sa Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening da.

Tesla Model 3-faktoren

En vesentlig faktor i årets elbilsalg er Teslas Model 3. Salget av denne eksploderte i mars, og var høyt også i juni og september – Tesla distribuerer de aller fleste bilene i siste måned i hvert kvartal.

Bilmodellen står for langt over 20 prosent av det totale elbilsalget i år. I september stilte TU spørsmålet om bilen kom til å sette ny salgsrekord for ett år. Historisk sett er det Volkswagen som har solgt flest eksemplarer av samme bilmodell i løpet av ett kalenderår. I 1969 solgte Harald A. Møller 16.706 eksemplarer av VW-boblen, en rekord som fremdeles står. På andreplass ligger 2015-årgangen av Golf (16.388 biler), mens Model 3 nå innehar tredjeplassen med like under 15.000 biler. Rekorden blir antakelig ikke slått – da må Tesla levere over 1.700 biler på de to siste ukene, mens det så langt i desember er solgt drøyt 500 eksemplarer, ifølge elbilstatistikk.no.

6 av 10 som vil kjøpe bil, vurderer ikke elbil

Model 3-salget kan ha forstyrret årets statistikk så mye, at fallet i årets siste kvartal ikke er noe å hefte seg ved. Men det langsiktige målet er bare å selge nullutslippsbiler. Foreløpig virker det urealistisk når bileierne selv blir spurt. En undersøkelse Norstat i høst gjorde for ABC Nyheter, indikerer at det bare er 40 prosent av dem som vurderer å kjøpe bil, som vil velge en elbil.

En forklaring på det relativt lave tallet er at veldig mange kjøper bruktbil, og dette markedet består foreløpig i all hovedsak av fossildrevne biler. Av drøyt 63.000 bruktbiler som mandag ettermiddag ligger til salgs på Finn.no, er 4.100 oppført som elbiler – altså rundt 6,5 prosent av det totale bruktbilmarkedet.

Overgangen fra fossil til el går altså sakte, selv om den åpenbart har gått framover også i 2019. «Det er ikke bare en særgruppe som kjøper elbil. Nå nærmer vi oss at det er normalen. Men det er langt frem til at elbilen er normalen på veien», skrev TUs elbiljournalist Marius Valle i en analyse i sommer.

Så gjenstår det å se hva fasiten blir for desember og for rekordåret 2019. Ikke minst blir det svært interessant å se hvilken vei salgspilene peker når vi har kommet noen få måneder ut i 2020, og de nye modellene begynner å komme på plass.