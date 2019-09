Teslas folkemodell er i ferd med å slå den 50 år gamle rekorden til folkevogna

Tesla Model 3 fortsetter å flomme ut fra butikkene. Ifølge elbilstatistikk.no passerte den amerikanske elbilen 13.000 registrerte eksemplarer i formiddag. Fortsetter Tesla-leveransene i samme tempo ut året, vil Model 3 bli den mest solgte bilmodellen i Norge noensinne, uansett drivlinje, i løpet av ett og samme kalenderår.

51 nye før lunsj

Allerede før klokken 12.00 i dag, tirsdag, ble det registrert 51 nye Model 3.

– I forrige uke ble det registrert 435 stykk Tesla Model 3, sier avdelingssjef Pål Bruhn i Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Dermed har Tesla, allerede før tredje kvartal er over, solgt langt flere biler enn fjorårets bestselger Nissan Leaf gjorde i løpet hele 2018 (12.303 eksemplarer).

Kan slå historisk rekord

Historisk sett er det Volkswagen som solgt flest mulig eksemplarer av samme bilmodell i løpet av samme kalenderår. I 1969 solgte Harald A. Møller hele 16.706 eksemplarer av VW-boblen, en rekord som fremdeles står. På andreplass ligger 2015-årgangen av Golf (16.388 biler), mens tredjeplassen går til 2016-årgangen av samme bil (13.148 biler).

I år ligger Golf an til en trygg annenplass, men det er langt igjen til toppen.

– Så langt i år er det registrert 7643 eksemplarer av Golf, og det tallet inkluderer både bensin, diesel og elektrisk. Golf ligger mer enn 5000 biler bak Tesla 3, sier Pål Bruhn i OFV.

Rekord i mars

De første Model 3 ble levert fra importøren i februar. I mars – like før slutten på første kvartal – ble det registrert spinnville 5315 Model 3. Tesla har tidligere levert ut enormt mange biler like før slutten på hvert kvartal, så tallene kan vise seg å stige markant i dagene som kommer. Fortsetter Model 3-leveringene i noenlunde samme tempo som hittil i år, kan elbilen fort lande på godt over 17.000 nyregistreringer i år.

– Ikke noe mål

– Vi er glade for den fantastiske mottagelsen Model 3 har fått i Norge, sier kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland i Tesla.

Han ønsker ikke å si noe om hvor mange leveranser Tesla Norge ser for seg ut året.

– Vårt mål i årets fire siste måneder er kun å møte etterspørselen etter familievennlige elbiler, og sørge for at kundene våre er fornøyde. Rekorder er ikke noe mål i seg selv for oss, sier Roland.