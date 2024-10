Elbilens autopilot skremte Tesla-eieren – endte opp i sjøen

Såkalte «spøkelsesbremsinger» er et tilbakevendende problem for Tesla-eiere. Det vil si at bilen, når den kjører med adaptiv fartsholder eller autopilot, oppfatter en hindring som ikke finnes, og plutselig bremser.

I midten av oktober skjedde det en uvanlig ulykke i østerrikske Gmunden knyttet til dette, skriver den tyske avisen Stern. En fører og hans Tesla, som ser ut til å være en Model X, styrte ut i vannet.

Føreren hevder at han ble skremt av hvordan bilen oppførte seg da autopiloten var aktivert.

Skal ha akselerert

Det som angivelig skjedde, var at bilen spøkelsesbremset og deretter akselererte kraftig.

Den kraftige akselerasjonen fra elbilen skremte den 45 år gamle mannen, som da svingte rattet til høyre. Det førte til at bilen kjørte over en smal, grønn stripe og til slutt endte opp i innsjøen Traunsee.

Ikke selvkjøringssystem

Mannen var alene i bilen. Han kom ikke til skade og klarte å svømme til land, der han så bilen synke før redningstjenesten ankom stedet.

Teslas autopilot er et førerassistansesystem for styring og fartsholding, og skal ikke forveksles med Full Self Driving (FSD), som er et mer avansert system for selvkjøring og foreløpig kun tilgjengelig i USA.

Artikkelen ble først publisert på Ny Teknik