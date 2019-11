Salget av nye elbiler falt med 17 prosent i oktober – mister markedsandeler

Det ble solgt 3.742 såkalte nullutslippsbiler i oktober, viser statistikk fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Det er hele 17 prosent mindre enn i samme måned i fjor.

Markedsandelen for elbilene falt til knapt 36 prosent, opplyser Norsk elbilforening. Det er langt under årets salg totalt. Etter ti måneder står elbilene for 44 prosent av nybilsalget.

På grunn av Teslas måte å distribuere biler på, er det ikke ulogisk at andelen blir lavere enn snittet i månedene der Tesla ikke dominerer salget. Men elbilforeningen er likevel bekymret for utviklingen.

- Vi ligger fortsatt et godt stykke bak vårt ønske om å nå 50 prosent elbilandel i 2019. Og skal Norge nå målet om kun utslippsfritt nybilsalg i 2025, må vi virkelig trappe opp innsatsen, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Audi selger best

Ifølge nettstedet elbilstatistikk.no var det Audi E-tron som var den klart mest solgte bilen målt i antall nyregistrerte elbiler – inkludert import. VW Golf og Nissan Leaf følger på de neste plassene, igjen langt foran Hyundai Ioniq og BMW i3.

Tesla leverer stort sett biler hver tredje måned, og i oktober har det bare blitt registrert 122 nye Model 3 i Norge, ifølge elbilstatistikk.no. Det er på nivå med Huydai Kona og etter Jaguars Ipace og Kia Soul.

Bedre for ladbare hybrider

En forklaring på at elbilsalget faller, kan være at ladbare hybrider øker i popularitet. Ifølge OVF ble markedsandelen for denne type biler doblet fra september til oktober, til knapt 23 prosent.

– En viktig forklaring på dette hoppet i salget av ladbare hybrider er at flere bilmerker ikke har kunnet levere denne biltypen på flere måneder på grunn av overgangen til ny målemetode for utslipp. I tillegg har det kommet flere merker og modeller med vesentlig lenger elektrisk rekkevidde, og til en pris flere finner attraktiv, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OVF i en pressemelding.

Målt mot samme måned i fjor økte salget av ladbare hybrider med ganske nøyaktig 20 prosent.

Thorsen mener mange nye elbiler på vei, kan være en forklaring på at interessen nå har falt.

– Utvalget av nye elbiler vil bli utvidet kraftig i løpet av 2020 og 2021. Flere stopper dermed opp og spør seg om de må bytte bil nå, eller om de skal vente litt til på den «perfekte» elbilen.