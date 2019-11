Bare 40 prosent av bilkjøpere vurderer elbil – langt unna nasjonale ambisjoner

Det er Norstat som har gjennomført undersøkelsen for nettstedet. Hele 25 prosent av de som har svart, har enten ikke bil, eller akter ikke å kjøpe bil igjen. Når disse holdes utenfor, svarer 40 prosent av de resterende, at de vil foretrekke å kjøpe elbil.

Resten planlegger å kjøpe bensin-, diesel- eller hybridbil. Det framgår ikke hvor stor andel som da foretrekker en ladbar hybrid.

EU-lovgivningen gir ingen muligheter for at individuelle land kan forby salg av biler som drives av fossile drivstoffer. Blant annet har Sverige uttalt ambisjon om et slikt forbud innen 2030. Norge har gått inn for å fase ut fossilbiler innen 2025, men verken Ap eller Høyre har hatt noe ønske om å lovfeste den ambisjonen.

Gitt at undersøkelsen stemmer, vil imidlertid den ambisjonen ikke nås.

– Vi liker å skryte av at Norge har verdens beste elbilsatsing. Derfor er det litt skuffende at ikke enda flere vurderer å velge elbil. Jeg tror det er mange som ikke har fått med seg hvor billig vedlikehold og drift av elbil er, sier kommunikasjonssjef Unni Berge i Norsk elbilforening til ABC Nyheter.

TU fortalte for to uker siden om elbilsalget i oktober, der markedsandelen var nede i knapt 36 prosent. Teslas måte å distribuere biler på, med levering i all hovedsak hver tredje måned, forstyrrer imidlertid månedstallene i stor grad.