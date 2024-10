Gi oss en elbilpakke til sol og batterier!

Norge har vært en foregangsnasjon i overgangen til elbiler, drevet frem av en målrettet og omfattende insentivpakke. Gjennom tiltak som fritak for moms og engangsavgift, gratis bompasseringer, tilgang til kollektivfelt og redusert årsavgift, har Norge blitt et forbilde med den høyeste andelen elbiler per innbygger i verden. Denne suksessen har vist kraften i økonomiske insentiver for å akselerere overgangen til elektrifisering.

Nå er det på tide å bruke den samme oppskriften for solenergi og batteriteknologi.

Fra 0,45 til 8 TWh før 2030

For å møte den økende etterspørselen etter elektrisk kraft innen 2030, må Norge hente inn mellom 30–50 TWh (terawattimer) ny fornybar kraft. Hvorav regjeringens mål er at 8 TWh skal komme fra solenergi. En energiform som utnytter grå flater og tilbyr en løsning med minimale naturinngrep og begrenset motstand.

Til tross for potensialet stuper salget av solceller, mens utnyttelse av batterier for lagring er svært begrenset. Ifølge NVE må den installerte effekten økes med over 15-gangen dagens nivå for å nå målet om 8 TWh. For å lykkes kreves det drastiske tiltak, og vi henger foreløpig langt etter sammenlignbare land.

Fritak for merverdiavgift

Et av de mest effektive tiltakene for å stimulere markedet for solenergi, er å innføre fritak for merverdiavgift på solenergianlegg og batterier. Dette vil redusere investeringskostnadene betydelig og gjøre det langt mer attraktivt å installere solceller og batterier. Erfaringene fra elbilmarkedet viser at slike økonomiske insentiver vil ha en meget god effekt på investeringslysten.

Enova har spilt en viktig rolle i arbeidet med å fremme energieffektivisering og nye energiløsninger i Norge. Tidligere hadde vi et støttenivå på opptil 35 prosent for solcelleinstallasjoner, noe som gjorde det mulig for mange å ta steget mot egenprodusert strøm. Vi foreslår, som et minimum, å reversere reduksjonen i støtte, slik at det igjen dekker en større del av investeringskostnadene for solcelleanlegg. Dette vil gi et nødvendig løft til bransjen og gjøre sol på tak til en no-brainer.

Lær av Sverige

Sverige har tatt et viktig steg mot en grønnere energimiks ved å tilby 50 prosent skattefradrag til installasjon av batterier i husholdninger, noe som har ført til en betydelig økning i antall installasjoner.

Når batterier kobles til solceller, oppnår vi en kombinasjon som gir fordeler på tre nivåer. For forbrukere betyr det billigere strøm gjennom å kunne benytte sin produksjon i døgnets dyreste timer, mens det for samfunnet gir en mer stabil og balansert kraftforsyning. I tillegg vil det jevne ut belastningen lokalt i nettet, noe som på sikt vil redusere behovet for kostbar nettutbygging som gir høyere nettleie.

Aasland må handle

For at solenergi og batteriløsninger skal få en reell gjennomslagskraft, må regjeringen være ekstremt tydelig på at sol er nødvendig og lønnsomt. Skatterisiko må fjernes, insentivene må økes, og signalene må være så tydelige at investering i solenergi blir en selvfølge for husholdninger og bedrifter i dag og i årene fremover.

Vi oppfordrer derfor regjeringen og statsråd Terje Aasland til å ta i bruk de samme virkemidlene som har gjort elbilmarkedet til en suksess, og overføre dem til solenergi og batteriteknologi. Med en «Elbilpakke for sol og batterier» kan vi kickstarte ambisjonen om å nå klimamålene gjennom den eneste konfliktfrie energikilden; Solen.