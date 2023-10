Retningslinjer for debattinnlegg på TU.no

Debattinnlegg kan sendes til nettdesk@tu.no. Vi leser alle debattinnlegg som blir sendt oss innen tre virkedager.

Debattinnlegget bør ikke være mer enn 4000 tegn, inkludert mellomrom. Husk å legge ved fullt navn og tittel, samt et høyoppløst bilde i breddeformat av deg selv.

Debattinnlegg vi velger å publisere, blir lagt ut åpent og tilgjengelig for alle på våre nettsider.

Dersom vi velger å ikke bruke innlegget ditt, får du en e-post om det. Vi har ikke kapasitet til å begrunne dette valget.

Regler for debattinnlegg

Et debattinnlegg skal gi uttrykk for en mening du har og argumentere for synet ditt. Den kan også argumentere mot påstander eller meninger andre har kommet med.

Derfor takker TU nei til innlegg som kan leses som reklame for virksomheter, produkter eller tjenester.

TU forbeholder seg retten til å redigere innsendt materiale, også hovedtittel og mellomtitler i innlegget.

TU takker nei til innlegg som blir tilbudt flere redaksjoner.

Kronikker

TU publiserer også kronikker. En god kronikk kaster lys over en hendelse eller et fagområde. Den er informativ og interessant for leserne. Den kan ikke reklamere for noe spesifikt selskap eller produkt. Kronikker bør ikke være på mer enn 6000 tegn, inkludert mellomrom.

Ønsker du å skrive en kronikk, kan det være lurt å ta kontakt med redaksjonen på e-post eller telefon først. Også til kronikker ønsker vi et høyoppløst bilde i breddeformat av forfatteren/forfatterne.

Noen skrivetips

Tittelen er det som i hovedsak vil trekke lesere til innlegget ditt. Bruk derfor tid på å utforme denne. Den må ikke være lengre enn 60 tegn, inkludert mellomrom.

Skriv en ingress hvor du trekker fram ett av hovedpoengene du omtaler i innlegget. Ingressen bør ikke være lengre enn 150 tegn, inkludert mellomrom.

I selve innlegget bør det viktigste komme først. De fleste leser fra toppen av, og da vil de få med seg det viktigste du har å fortelle, selv om de hopper av lenge før slutten. Du bør derfor få fram hovedpoengene dine så tidlig som mulig, og så bruke resten av innlegget på å underbygge disse.

Bruk gjerne eksempler og illustrasjoner i innlegget ditt. Vær klar over at TU kun kan publisere bilder og illustrasjoner der den som eier opphavsretten, har godkjent dette.