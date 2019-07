EU-kommisær: Ikke lov å forby diesel- og bensinbiler

EU-land kan ikke forby markedsføring, import og registrering av diesel- og bensindrevne biler i 2030 med den nåværende lovgivningen, men kan likevel begrense adgangen med forurensende kjøretøy i NOx- og partikkelplagede byer.

Dette er den juridiske konklusjonen i EU-Kommisjonens svar på forespørselen fra Folketingets europautvalg i november om et mulig forbud mot import og salg av nye diesel- og bensinbiler i Danmark.

Den danske stoppen for diesel- og bensinbiler i 2030 – og i 2035 for hybridbiler – ble lansert av daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen i åpningstalen 2. oktober 2018. Der tok han sikte på én million grønne kjøretøy i 2030.

I første omgang ble dette tolket som et forbud og ikke som en utfasing, og dette er bakgrunnen for brevet fra europautvalget – signert av den daværende utvalgsformannen Erik Christensen (S). Det var stilet til miljøkommissær Karmenu Vella fra Malta, men er besvart av indremarkeds-kommissær Elżbieta Bieńkowska fra Polen.

Hun håndterte dieselskandalen (jukse-brikken), og fremhever selv uttalelsene sine om at diesel- og bensinmotorer vil bli utfaset raskere enn vi tror, av klima-, miljø- og konkurransemessige årsaker.

Selv om den juridiske konklusjonen i dag er klokkeklar, kan lovene endres, understreker Elżbieta Bieńkowska.

«Frankrike, Spania, Storbritannia, Nederland og Irland har varslet om lignende planer om å forby biler med forbrenningsmotor i 2030/2040. Derfor vil jeg personlig gjerne ønske en debatt velkommen i ministerrådet, og den vil jeg med glede delta i», skriver hun til europautvalget.

Kommissæren oppfordrer Danmark til å anmode formannskapet (for tiden Finland) om å sette saken på dagsordenen hos nærings-, transport- og/eller miljøministrene.

«Det europeiske bilindustrien vår er verdensledende, men denne suksessen er basert på forbrenningsmotoren. Vår europeiske industri sakker akterut i de fremtidige mobilitetsteknologiene som for eksempel hybrid, hydrogen og strøm», påpeker Elżbieta Bieńkowska.

Hun erklærer seg partimessig uavhengig, men støttes av det liberale PO (Borgerplattform), som er partiet til EU-toppmøteformann Donald Tusk.

EUs transportkommissær Violeta Bulc forbereder veiledninger til byer som innfører miljø- eller forbudssoner. Her dreier det seg om informasjon til innbyggere og bedrifter – spesielt de som ligger utenfor byene, slik at det indre markedet ikke berøres.

Artikkelen ble først publisert på Ing.dk.

Heller ikke Norge kan innføre forbud

Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med Samferdselsdepartementet, som sier at det heller ikke i Norge er lov å forby diesel- og bensinbiler under gjeldende regelverk. Departementet viser til at direktivet EU-kommisjonen henviser til, også er implementert i norsk lov gjennom EØS-avtalen. Departementet viser et dokument fra EØS-notatbasen:

«… med virkning fra 9 april. 2011 kan det ikke nektes å gi EF typegodkjenning eller nasjonal godkjenning for kjøretøy og komponenter som oppfyller kravene i direktiv 91/226/EØF, som endret ved dette direktiv.»

Det norske målet om at alle nye personbiler skal være nullutslippskjøretøy innen 2025, skal nås ved «teknologisk modenhet i kjøretøysegmentene», står det i Nasjonal transportplan 2018-2029.

Målet i Norge er at bensin- og dieselbiler skal fases ut innen 2025, hva gjelder salg av nye biler.