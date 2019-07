VW-sjefen kan ha forsnakket seg på et talkshow. Det kan få store konsekvenser

«Das, was wir gemacht haben war Betrug, ja» – «Det vi gjorde var juks, ja».

Slik svarte Volkswagen-sjef Herbert Diess på spørsmålet fra talkshow-vert Markus Lanz, om hva han ville kalle det som skjedde under dieselskandalen.

Programmet ble sendt på den østerrikske TV-kanalen ZDF 18. juni.

Det er i seg selv ikke et overraskende svar. Alt tyder tross alt på at det Volkswagen drev med var helt bevisst, at ledelsen visste om alt, og at de i ettertid forsøkte å dekke over det de drev med.

Men Volkswagen har aldri uttrykt det slik folk flest trolig oppfatter det.

I stedet har Volkswagen vært svært forsiktige med hvordan de ordlegger seg. De hevder at de ikke har brutt noen europeiske lover. Saken er en annen i USA, hvor de har innrømmet juks og gått med på å kompensere eiere av juksedieselbiler.

Herbert Diess beskriver dieselskandalen som juks.

Hevder noen få teknikere hadde alt ansvar

Utad har selskapet kun brukt begrep som «dieselsaken», og hevdet at det bare var noen få teknikere hos dem som var ansvarlige, og at styret ikke visste noenting overhodet.

Å kalle det de drev med for juks var nok mest sannsynlig en forsnakkelse fra herr Diess.

For opptredenen kan bety store problemer for Volkswagen. Günter König, en dommer ved distriktsretten i Oldenburg, var blant seerne av TV-programmet som gikk på luften i juni.

König har saker knyttet til «dieselsaken» på sitt bord. Volkswagens advokater har sagt det samme til ham som de har sagt offentlig; at det ikke var snakk om systematisk juks, skriver Handelsblatt.

Han får det ikke til å stemme at Volkswagen i rettsalen hevder dette, samtidig som direktøren på TV hevder at de jukset. I tillegg viser han til Hans-Dieter Pötsch, som under generalforsamlingen i 2011 sa at et advokatfirma hadde gjennomgått dieselsaken for dem, men at de ikke ville offentliggjøre noen rapport ettersom det ville være «uakseptabelt risikabelt», skriver avisen.

Rimer ikke

Herbert Diess under en pressekonferanse på bilmessen i Genéve i 2018. Foto: Matti Blume/CC BY-SA 4.0

For dommer König rimer ikke dette med Volkswagens uttalelser til retten, og han mener at det i det minste er nødvendig å navngi de aktuelle teknikerne Volkswagen mener sto bak. Det for å få klarhet i hvem Diess mener utførte jukset.

Motpartens advokat, Marco Rogert, hevder at uttalelsene viser at ledelsen offentlig kommer med tilsynelatende innrømmelser, mens de i retten helt ser bort fra dette.

Rogert representerer tusenvis av individer i et gruppesøksmål. Han jobber også med forbrukerorganisasjoner som går til sak på vegne av over 400.000 dieselbileiere i Europa.

Avviser innrømmelse

Volkswagens advoketer avviser det hele. De mener uttalelsen ikke skal tolkes som at Diess mener av Volkswagen bedrev bevisst juks i juridisk forstand.

Uttalelsen på talkshowet endrer dermed ingenting, mener de, og fastholder at utstyret som ga lavere utslipp under testing er lovlig i EU og Tyskland.

Saken dreier seg om programvare som gjør at bilen har lavere utslipp når den oppdager at det utføres utslippstesting.

Første høring i saken er satt til 30. september. Den holdes i rådhuset i Braunschweig, hvor det er plass til 2300 tilhørere.