Godstogselskaper kan få kompensasjon etter stengninger

Regjeringen foreslår å kompensere godstogoperatører for tap etter at Raumabanen og Nordlandsbanen måtte stenge som følge av ras.

Deler av Nordlandsbanen har vært stengt for godstrafikk siden kvikkleireskredet i Levanger 30. august.
Deler av Nordlandsbanen har vært stengt for godstrafikk siden kvikkleireskredet i Levanger 30. august. Foto: Arash A. Nejad
NTB
21. nov. 2025 - 13:44

Samferdselsdepartementet vil opprette en midlertidig ordning for å kompensere godstogoperatører, med en bevilgning på mellom 150 og 200 millioner kroner.

Raumabanen var stengt for trafikk mellom 19. juli og 6. oktober i år etter et jordras ved Verma stasjon, mens Nordlandsbanen har vært stengt for godstrafikk sør for Steinkjer siden kvikkleireskredet ved Levanger 30. august.

I Steinkjer er det etablert en midlertidig godsterminal for trafikk til og fra Bodø, men det er ikke ventet at hele Nordlandsbanen vil åpne for trafikk før neste sommer.

– Det er ingen tvil om at de siste årene har vært krevende for godstogoperatørene. Særlig når uforutsette hendelser har gjort det nødvendig å stenge strekninger i lengre perioder. For godstog er det få eller ingen omkjøringsmuligheter, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding fra departementet.

Utbetaling av støtten forutsetter at Eftas overvåkingsorgan Esa godkjenner ordningen.

Et godstog fra Onrail kjører fra Åndalsnes på dobbeltsporet langs Mjøsa.
