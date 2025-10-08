Tre selskaper har status som mistenkt etter leirskredet i Levanger

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag har gitt tre selskaper status som mistenkt etter leirskredet i Levanger 30. august, der én person mistet livet. Det melder politiet i en pressemelding.

De tre selskapene er Bane Nor, som var byggherre, Infrakraft, som hadde entreprenøransvaret, og Niras, som var arbeidsgiver til den omkomne.

Etterforskningen retter seg mot mulige brudd på arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter.

Det var i begynnelsen av september at politiet åpnet etterforskning.

Fortsetter med avhør

– Etterforskningen vil fremover søke å avdekke hvilke vurderinger og tiltak som ble gjort av de forskjellige selskapene, i forkant av at raset gikk, sier politiadvokat Kjetil Bruland Sørensen, som er påtaleansvarlig i saken.

Politiet har så langt gjennomført vitneavhør og samlet inn dokumentasjon fra området. Nå skal det gjøres flere avhør og innhentes ytterligere materiale. Sakkyndig geoteknisk ekspertise er også oppnevnt for å bistå etterforskerne.

Ifølge politiet vil arbeidet ta tid, og den sakkyndige rapporten er ventet ferdig våren 2026.

Kvikkleireområde

Raset førte til full stans både på E6 og Nordlandsbanen, som begge er viktige transportårer gjennom Trøndelag. Det omfattende kvikkleireskred ved Nesvatnet i Levanger tok med seg både jernbanen, E6 og den gamle E6-traseen.

TU har tidligere omtalt at geotekniske undersøkelser fra både 2022 og 2024 dokumenterte at grunnen i området består av leire med varierende styrke og sensitivitet, inkludert soner med både sprøbruddleire og kvikkleire.

I en rapport fra 2022 ble kvikkleire påvist i flere borepunkter på 4 til 10 meters dybde, mens en senere undersøkelse fra 2024 fant kvikkleire dypere i grunnen, blant annet i ett borepunkt på rundt åtte meters dybde.

I kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse fra 2022 ble kvikkleireskred vurdert som en uønsket hendelse med middels til høy risiko, spesielt fordi konsekvensene ved et eventuelt ras kunne være svært alvorlige.