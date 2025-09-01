Politiet åpner bred etterforskning av kvikkleireraset i Levanger

– Det er altfor tidlig å uttale seg spesifikt om konkrete forhold og eventuelle mistenkte i saken, sier politiadvokat Kjetil Bruland Sørensen i Trøndelag politidistrikt.

Ifølge politiet skal etterforskningen særlig se på om anleggsarbeidet som pågikk i området kan ha bidratt til å utløse raset.

Dansk mann savnet

Foreløpig har politiet gjort innledende avhør av vitner. De vil nå skaffe seg oversikt over rapporter og annen dokumentasjon, i tillegg til at det vil bli tatt andre etterforskningsskritt. Politiet har også opprettet kontakt med Arbeidstilsynet.

Det er å vente at etterforskningen vil ta tid, opplyser politiet.

Saken etterforskes som en mulig arbeidsulykke med dødsfølge.

Det danske ingeniørfirmaet Niras har opplyst at en av deres ansatte er savnet etter raset. Mannen er nå antatt omkommet, men søket etter ham fortsetter.

Kjente risikoen

Geotekniske undersøkelser fra både 2022 og 2024 dokumenterte at grunnen består av leire med varierende styrke og sensitivitet, inkludert soner med både sprøbruddleire og kvikkleire.

I en rapport fra 2022 ble kvikkleire påvist i flere borepunkter på 4 til 10 meters dybde, mens en senere undersøkelse fra 2024 fant kvikkleire dypere i grunnen, blant annet i ett borepunkt på rundt åtte meters dybde.

I kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse fra 2022 ble kvikkleireskred vurdert som en uønsket hendelse med middels til høy risiko, spesielt fordi konsekvensene ved et eventuelt ras kunne være svært alvorlige.

Planbeskrivelsen for kryssingssporet ved Nesvatnet peker også på at området ligger innenfor en hensynssone for ras- og skredfare, og at det derfor ble gjennomført en områdestabilitetsanalyse i tråd med NVEs veileder.

Denne analysen konkluderte riktignok med at områdestabiliteten tilfredsstilte gjeldende krav, og at det ikke var behov for særskilte sikringstiltak.

Følger saken tett

Mandag besøkte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) rasområdet for å få orientering.

– Vi tenker først og fremst på de som er berørte og de pårørende, sa han til TU.

Statsråden understreket at regjeringen følger saken tett og vil avvente konklusjonene fra politiets og tilsynsmyndighetenes undersøkelser. Han påpekte samtidig at bygging i områder med kvikkleire ofte er uunngåelig i Norge, og at hendelsen kan gi viktig lærdom.

– Det interessante nå blir å se om denne hendelsen gir oss kunnskap som gjør oss bedre i stand til å bygge trygt i kvikkleireområder i fremtiden, sa Nygård.

Raset har ført til full stans både på E6 og Nordlandsbanen, som begge er viktige transportårer gjennom Trøndelag. Det er satt i gang midlertidige omkjøringsløsninger, men konsekvensene for både person- og godstrafikk er store.

