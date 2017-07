Storbritannia forbyr nye diesel- og bensinbiler fra 2040

I starten av juli annonserte Frankrike at de vil forby salg av nye diesel- og bensinbiler fra 2040.

Nå vil Storbritannia gjøre det samme. Det skriver blant andre The Guardian.

Forbudet blir en del av den såkalte ren luft-planen.

– Dårlig luftkvalitet er den største miljørisikoen for folkehelsen i Storbritannia. Denne regjeringen er fast bestemt på å gjøre mye på kortest mulig tid, sier en representant for regjeringen til den britiske avisen.

Det er uklart om forbudet også inkluderer hybridbiler. Både The Guardian og Financial Times skriver at disse inkluderes i forbudet, mens Telegraph og Express skriver at forbudet innføres for å oppmuntre folk til å bytte til hybrid- og elbiler.

Selve planen, som også inkluderer et investeringsfond for blant annet lavutslippsdrosjer og ettermontering av miljøvennlig teknologi, forventes å legges fram senere denne uka.

Totalt skal planen koste rundt tre milliarder britiske pund, tilsvarende rundt 31 milliarder norske kroner.

Stempelmotoren på vei ut?

Norge har på sin side et mål om å fase ut nye diesel- og bensinbiler allerede i 2025 – dette innebærer imidlertid intet forbud. Elbilforeningen har tidligere kritisert regjeringen for å ikke ha noen plan for hvordan vi skal komme dit, skriver NRK.

Salget av dieselbiler er på vei ned i Europa, ettersom byene tar grep for å bedre luftkvaliteten. Over halvparten av de spurte lederne i bilbransjen er helt eller delvis enig i utsagnet om at «diesel er død», ifølge en undersøkelse fra KPMG.

Londons ikoniske sorte drosjer har lenge gått på diesel. I november kommer det imidlertid i en hybridutgave som går på batteri og bensin, skriver The Guardian.

TUs egne Odd Richard Valmot og Jan Moberg har sågar sagt at stempelmotoren ikke har noen fremtid i podcasten Teknisk sett.

Elektrisk Mini i 2019

Denne tredørs Mini-modellen skal produseres i batteriutgave fra 2019. Foto: REUTERS/Leon Neal/File Photo

Bilprodusentene satser også mer og mer på elbiler. Dagen før Frankrike annonserte sitt 2040-forbud, fortalte Volvo at alle deres nye bilmodeller vil være enten elbiler eller hybrider fra 2019.

Mercedes-Benz skal lansere ti elbiler innen 2022, mens Volkswagen mener de skal selge én million elbiler innen 2025.

Tirsdag denne uken annonserte BMW at en elektrisk versjon av deres Mini vil produseres fra 2019. Det er tredørsvarianten som først blir en elbil. Videre sier de at ny arkitektur gjør at alle bilmodellene kan elektrifiseres. Elbiler og hybridbiler skal etter planen stå for mellom 15 og 25 prosent av BMWs bilsalg i 2025.