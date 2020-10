Lenge før 2025: Flere tradisjonelle bilprodusenter selger allerede nesten bare elbiler i Norge

Stortinget har mål om at alle nye biler skal være nullutslippsbiler innen 2025. Ser vi på statistikken så langt i år, har imidlertid flere av bilprodusentene så å si oppnådd målet allerede: Både Audi, Hyundai, Seat og Jaguar har rundt 90 prosent elbilandel så langt i år. Renault og Nissan selger også varebiler, men ser vi kun på deres personbiler har de også rundt 90 prosent elbilandel i Norge.

– Det viser at det er ekstremt viktig å ha elbiler i nybilsalget i Norge. Det er flere og flere som ser at elbiler er brukbart nesten uansett hvor du bor. Flere modeller har god rekkevidde, hengerfeste og god innvendig plass. I tillegg kommer det elbiler fra flere av de tradisjonelle bilprodusentene nå, noe som også er viktig, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Audi E-Tron troner som kjent på toppen av OFVs oversikt over førstegangsregistrerte biler i år, med 7690 førstegangsregistrerte eksemplarer ved utgangen av september. Noe mer overraskende er det kanskje at denne modellen, som kommer i flere varianter, står for 90,2 prosent av Audis samlede bilsalg i Norge.

– Det er formidabelt, og viser at de knapt selger noe annet, sier Sødal i NAF.

Han trekker frem at Audi har hatt veldig god tilgang på biler, samtidig som e-tron har truffet godt på de tradisjonelle SUV-behovene.

– E-Tron er en romslig bil med hengerfeste som kommer seg fram de fleste steder. Den lader godt og er en god bil. Det eneste minuset er at den har et høyt forbruk, sier Sødal.

Volkswagenskonsernets elektriske trillinger (Volkswagen e-Up, Skoda Citigo og Seat Mii) bidrar også godt til den tyske bilgigantens salg. Her merker vi oss spesielt de drøyt 800 solgte eksemplarene av Mii alene står for 96,1 prosent av salget til Seat.

– Seat er ikke et stort merke i Norge. De har kjørt noen kampanjer på bilen, og de som ønsker seg en liten bybil har hoppet på her, sier Sødal.

Når vi er inne på VW-konsernet, kan vi også nevne at Volkswagen elbilandel på 65 prosent er mye takket e-Golf (nesten hver tiende solgte elbil i Norge i år har vært en e-Golf), men også nykommeren ID.3. Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør i VW-importør Harald A. Møller, forteller at man vil se en stor økning i andelen med alle utleveringene av ID.3 utover høsten.

Nesten bare elektrisk

Hyundai, som blant annet selger Kona og Ioniq, har en elbilandel i Norge på hele 94,1 prosent.

– Hyundai har vært i elbilmarkedet en stund. Kona er veldig mye bil for pengene. Den leverer veldig bra i våre rekkeviddetester, til og med på vinterstid kjører den nesten like langt som oppgitt. Hyundai har heller ikke de høyeste prisene, samtidig som modellene dekker manges behov, sier Sødal.

Hyundai Kona på handletur i Sverige. Foto: Mathias Klingenberg

Jaguar har på sin side hele 93,7 prosent elbilandel, takket være I-Pace. 537 førstegangsregistreringer er likevel en nedgang på nesten 80 prosent fra i samme periode i fjor, grunnet blant annet produksjonsstans og Covid-19.

– Elbil har, med Jaguar I-Pace, blitt en sentral del av bilparken vår. I-Pace har vært én av relativt få helelektriske SUV-er tilgjengelig på markedet, sier Vilde Riise, PR-rådgiver i Jaguar Land Rover Norge.

Hun tror antallet leveringer fortsetter å stige ut året ved at den rimeligere I-Pace-utgaven EV320 nå også kan leveres.

Renault elbilandel er også høy, med 93 prosent. Zoe leder an med over 2000 førstegangsregistreringer, men nylig lanserte den franske bilprodusenten også konseptutgaven av elektriske Megane. Den skal produseres mot slutten av neste år.

Nissan leverte nylig Leaf nummer 500.000. Foto: Mathias Klingenberg

Nissan har nesten like høy elbilandel, med 88,42 prosent av personbilsalget. Leaf er totalt sett Norges mest solgte bilmodell, og er ved utgangen av september fortsatt årets fjerde mest solgte elbil, med nesten 3400 førstegangsregistreringer.

– Nissan Leaf er naturligvis fortsatt en svært viktig modell for Nissan her til lands. Den banet vei for elbiler med sin introduksjon tilbake i 2011 på våre breddegrader, og den utgjør nå en stor del av vårt salg, sier Knut Arne Marcussen, kommunikasjonssjef i Nissan Nordic.

Både Renault og Nissan er blant bilprodusentene som også tilbyr varebiler. Vi har kun tatt med personbilsalget i oversikten, men Renault og Nissan forteller at elbilandelen på deres varebiler er på henholdsvis 83 og knapt 75 prosent.

Nye modeller tar store andeler

Peugeot e-2008. Foto: Mathias Klingenberg

Vi ser også at flere nye modeller allerede har blitt en svært viktig del av merkenes totale bilsalg i Norge.

Peugeots helelektriske personbilandel på 55,6 prosent er takket være e-208 og e-2008, med til sammen godt over 2200 førstegangsregistreringer.

175 førstegangsregistrerte DS 3 Crossback E-Tense utgjør 44,2 prosent av merkets bilsalg i Norge, mens 192 elektriske Mini Cooper utgjør 28,7 prosent av de totale registreringene av det BMW-eide merket.

2423 Mercedes-Benz EQC utgjør på sin side over 40 prosent av merkets totale nybilregistreringer.

– Ingen enkeltstående modell har i Mercedes gjort det så godt på så kort tid. Det er verdt å merke seg at Mercedes-Benz har doblet salget sammenliknet med i fjor. Det betyr at EQC kommer i tillegg til de andre modellene, sier Audun Hermansen, kommunikasjonsdirektør i Mercedes-Benz Norge.

Henger etter

Ford, Toyota, Lexus og Volvo har liten eller ingen nullutslippsandel. Ford Mustang Mach-E leveres på nyåret og importøren forventer at det blir Fords klart mest solgte modell i 2021.

– Det blir også en av Norges mest solgte bilmodeller i 2021, skriver Anne Sønsteby informasjonsdirektør i Ford Motor Norge i en epost.

Toyota har faktisk levert 15 hydrogendrevne Mirai i år, 13 av dem gikk trolig til Asko, men det utgjør likevel en liten andel av totalsalget.

Ford viste fram Mustang Mach-e for rundt ett år siden. Foto: Mathias Klingenberg.

Sødal i NAF sier Toyota klarer seg godt med sine hybrider, som fortsatt er populære. Nylig lanserte produsenten også en ny modell av hydrogenbilen Mirai. Sødal tror samtidig at Toyota ser behovet for batterielektriske modeller i dagens marked.

– Per i dag er det batteribiler som gjelder. Hydrogen ser mest aktuelt ut for tungtransport. Elbilen har et stort forsprang, men bevares, hydrogen i personbiler kan jo plutselig ta av, sier han.

Lexus har ved utgangen av september ikke startet utleveringene av sin første elbil, 300h.

XC40 Recharge blir en av de første bilene med Android Automotive. Foto: Mathias Klingenberg

Volvo har på sin side enda ikke begynt utleveringene av XC40 Recharge. De starter i november.

– Helelektriske XC40 har solgt veldig bra og vi kommer til å levere ut mange biler i år og neste år, sier Volvo Norges kommunikasjonssjef Erik Trosby.

90 prosent neste år

Flere av importørene har store ambisjoner for nullutslippsandelen til neste år.

MøllerGruppen er blant de mest ambisiøse, med samlet mål om at over 90 prosent av alle bilene de selger skal være helelektriske. Hittil i år ligger den samlede andelen på 65,5 prosent. Hekneby mener VW-gruppens nye og kommende modeller gjør målet mulig å oppnå.

– For Volkswagen er det først og fremst ID.3 og ID.4 som kommer til være store bidragsytere. På Skoda er det Enyaq som gjelder. Audi får E-Tron GT og Q4 E-Tron som helt nye modeller i tillegg til E-Tron, som allerede er godt etablert i markedet. Spesielt ID.4, Enyaq og Q4 E-Tron er viktige modeller som vil treffe et stort publikum som ønsker en stor familiebil med eller uten firhjulstrekk, sier Hekneby.

Sødal i NAF mener 90-prosent-målet er ambisiøst, men mulig å oppnå ved hjelp av de kommende modellene.

– Jeg tror mange er nysgjerrige på Q4 E-Tron. Det er en mindre bil enn vanlige E-Tron, men det kan godt være den får like god plass innvendig, i og med at den til forskjell fra dagens E-Tron er bygget på Volkswagengruppens dedikerte elbilplattform MEB, kommenterer Sødal i NAF.

Flere nye modeller i 2021

Nissan forventer å ha rundt 90 prosent elbilandel i 2021, året da Ariya også skal begynne å rulle ut til kjøperne.

Kia forventer at elbilandelen blir opp mot 80 prosent neste år. Informasjonsansvarlig Mette S. Sauge sier de neste år vil komplettere e-Soul og e-Niro med en helt ny crossover/SUV.

Nissan Ariya. Foto: Nissan

– Den har vi stor tro på i det norske markedet, sier hun.

Bertel O. Steen forventer at elbilandelen for både Opel og Citroën vil ligge på mellom 65 og 75 prosent neste år.

– For 2021 vil spesielt Mokka-e (Crossover/SUV) og Zafira-e Life (flerbruksbil) bli betydningsfulle for Opel. For Citroën vil jeg i denne sammenhengen trekke frem e-C4 (kompaktbil) og ë-Spacetourer (flerbruksbil).

Hermansen i Mercedes-Benz Norge nøyer seg med å si at majoriteten av deres salg vil være helelektrisk i 2021. I løpet av 2021 skal sistnevnte både ha EQC, EQV (syvseter), EQA (kompakt SUV) og EQS (luksussedan) på markedet.

Toyota forestiller seg å selge rundt 100 Mirai neste år (0,7 prosent av salget), mens andelen helelektriske Lexus skal opp til 50 prosent.

Helelektriske ikke med i oversikten

Toyota Mirai. Foto: Eirik Helland Urke

I oversikten har vi konsentrert oss om bilprodusenter som tilbyr både elbiler og biler med forbrenningsmotor på det norske markedet. Vi har følgelig ikke tatt med produsenter som Tesla, Polestar, MG og Xpeng.

Sødal trekker frem at de helelektriske bilprodusentene slipper en del utfordringer de tradisjonelle bilprodusentene har i dag sliter med.

– Selv om det i dag selges flest elbiler i Norge, er det ikke slik i resten av verden. Derfor er bilprodusentene avhengige av å fortsette med produksjonen av biler med forbrenningsmotor. Det krever mye å bygge elbiler ved siden av alle de andre modellene de satser på. I tillegg har EU strenge utslippskrav, hvor bilprodusentene får bøter som måles etter hva de selger totalt. Derfor må de produsere mange elbiler for å veie opp for forbrenningsmotorsalget, sier Sødal.

– Sånn sett er det enklere for de som har satset elektrisk med en gang. På den annen side må disse produsentene bygge seg opp et marked og faktisk få solgt elbilene sine, det er jo ikke bare enkelt, sier Sødal.