Volkswagen ID.4 koster fra 427.000 kroner

Volkswagen lanserte sin ID.4 onsdag. Dette er den første Volkswagen-SUV-modellen på Volkswagen-gruppens MEB-plattform, og er søstermodellen til Skoda Enyaq iV, som ble lansert noen uker tidligere.

I første omgang skal Volkswagen akkurat som med ID.3 tilby ID.4 i en såkalt 1st-utgave. Altså en ferdig spesifisert lanseringsmodell. En forskjell er imidlertid at 1st-utgaven av ID.4 kan bestilles av hvem som helst, og ikke kun reservasjonsholdere som på ID.3.

Bilen skal leveres i Tyskland allerede før nyttår, men de første kundebilene kommer først til Norge i januar.

Den norske importøren åpner for bestillinger torsdag ettermiddag.

To lanseingsmodeller i Norge

Det tilbys to lanseringsmodeller; ID.4 1st og ID.4 1st Max. Begge har 77 kilowattimer batteri og rekkevidde på nær 500 kilometer.

ID.4 er en ny elektrisk SUV. Foto: VW

De er basert på ID.4 Pro Performance, og har 150 kilowatt motor, 125 kilowatt hurtiglading, og bakhjulstrekk.

Bilen er 4,58 meter lang, 1,85 meter bred og 1,63 meter høy. Akselavstanden er 2,77 meter.

Fire farger er tilgjengelig fra start, og alle i metallisk lakk; Hvit, gul, blå og svart. Innvendig kan man få svart eller delvis hvitt interiør.

Prisene skal være gode sammenlignet med når det blir mulig å spesifisere biler etter eget ønske senere. Nøyaktig hvor godt tilbudet er vet vi imidlertid ikke, da importøren foreløpig ikke har noe informasjon om prisen på grunnmodellene.

– Når du ser hva du får for prisen, så tror jeg alle vil skjønne at det er en attraktiv pris, sier Harald Edvardsen-Eibak, direktør for Volkswagen i Norge.

Ferdig levert ender den billigste varianten på under 450.000 med vinterhjul. Bilen fremstår dermed som omtrent like prisgunstig som Skoda Enyaq iV, men det avhenger selvsagt av utstyrsnivå man velger på Skodaen.

ID.4 1st

Spesifikasjoner, ID.4 1st/1st Max Batteri: 77 kWh

Rekkevidde: 496/487 km WLTP

Motor: 150 kW/310 nM

Toppfart: 160 km/t

0-100 km/t: 8,5 sekunder Lading: 125 kW DC, 11 kW AC



Lengde: 4584 mm

Bredde: 1852 mm

Høyde: 1631 mm

Bagasje: 543 liter



Pris/tilgjengelighet: Januar 2021, 426.900 kr/509.500 kr

ID.4 1st koster 426.900 kroner inkludert frakt og levering til Oslo.

Bilen leveres med 20 tommers hjul, og sota bakruter. Innvendig får man oppvarmet sete og ratt, og fancy kupebelysning i 30 valgfrie farger.

Bilen har oppvarmet frontrute og tosoners klimaanlegg. Varmepumpe er standardutstyr. Her er det også flere førerassistentsystemer, som autobrems, dynamisk fartsholder og filassistent. Skjermen er på 10 tommer.

Hengerfeste på 1000 kg er standardutstyr.

ID.4 1st Max

ID.4 kommer i fire farger. Foto: VW

Toppmodellen i denne omgang har en del mer utstyr, og koster 509.500 kroner ferdig levert til Oslo. Da er «nær sagt hele tilbehørskatalogen» inkludert, ifølge importøren. Unntatt vinterhjul, som kommer i tillegg.

Det nevnes blant annet 21 tommers hjul, hovedlykter med LED-matrise og lysstripe mellom lyktene, 3D-LED baklys, og adaptivt understell.

Setene har massasje og elektrisk regulering. Det er også panoramatak, elektrisk bakluke, 12 tommers skjerm, trådløs mobillading, og tre soners klimaanlegg.

I tillegg head up display med Volkswagen AR-funksjon som plasserer navigasjonsinformasjon i veien foran deg.

Ellers har bilen alle mulige førerassistentsystemer.

Firehjulstrekk til sommeren

Det kommer en variant med firehjulstrekk neste sommer, med lansering til våren. Denne utgaven kommer med det største batteriet på 77 kilowattimer. Importøren beskriver den som mer sporty i utseende.

Det åpnes for forhåndsbestilling av denne varianten i dag, slik at man kan sikre seg en plass i køen og kanskje en mulighet for å få bilen til sommerferien.

Prisen er ikke kjent, men det koster 4000 kroner å reservere bilen. Dette kan refunderes om du ombestemmer deg. Importøren mener imidlertid at prisen skal være konkurransedyktig, og frister med høyere tilhengervekt. Men vektkapasitet er ikke kjent.

Toppmodellen får massasje i setene. Foto: VW

Når det gjelder variantene som er til salgs nå, er det bindende kontrakter. Det vil si at du ikke kan trekke deg fra kontrakten uten videre, selv ikke om du etter prøvekjøring opplever at bilen ikke var helt som du hadde ønsket.

Importøren anbefaler derfor de som ikke er helt sikre å vente til prøvekjøring blir mulig. Det skjer trolig nærmere jul.

Det skal nevnes at 1st-utgavene blir tilgjengelig i inntil 27.000 eksemplarer. Etter disse er solgt er det kun mulig å bestille vanlige utgaver av ID.4.

Kun to batteristørrelser

ID.4 blir for øvrig kun tilgiengelig med 77 og 52 kilowattimer batteri. Den mellomste batteripakken på 58 kilowattimer som fåes på Skoda Enyaq iV60 blir altså ikke mulig å velge.

Møller har ingen informasjon om pris eller tilgjengelighet for billigere modeller, som innstegsmodellen med minste batteri.

Det kommer senere en Pro Performance på 522 km WLTP, men det er ikke oppgitt noen pris på denne heller.

1000 kg tilhenger

Bakkeklaringen er 21 cm, og Volkswagen mener bilen skal klare lett terrengkjøring.

Det skal være god plass i baksetet. Foto: VW

Tilhengerfeste er mulig, og leveres som standard på 1st-varianten. Men det er begrenset til 1000 kg. Andre varianter vil få høyere vekt, men så vidt vi klarer å forstå gjelder dette bare utgaven med firehjulstrekk.

Takstativ har bilen også mulighet for. På bilene som leveres i Norge er feste for takstativ standardutstyr.

På innsiden har bilen ifølge Volkswagen plass som en tradisjonell SUV i neste størrelsesklasse. Den skal være litt større enn Tiguan, og litt mindre enn Tiguan Allspace.

God plass illustreres av mulighet for å sette tre barneseter ved siden av hverandre i baksetet. Dette blir trolig en populær familiebil i Norge.

Bagasjerommet er også forholdsvis rommelig, med plass til 543 liter. Legger man ned baksetene øker dette til 1575 liter.

Leveres med ferdig programvare

Noen racerbil er dette ikke. Motoren produserer inntil 150 kilowatt og 310 newtonmeter, og og null til hundre tar 8,5 sekunder. Toppfarten er 160 kilometer i timen. Så får du til gjengjeld en rekkevidde på inntil 520 kilometer, som nok er viktigere enn bakoversveistempo ut av lyskrysset for de fleste.

Bilen ser ut til å være forholdsvis aerodynamisk, og har en motstandskoeffisient på 0,28. Det er samme som på Audi E-Tron med vanlige sidespeil, så det er langt fra den glatteste bilen på markedet. Tesla Model Y har til sammenligning en motstandskoeffisient på 0,23.

Vi skal nevne at ID.4 1st i motsetning til ID.3 1st kommer med full programvarefunksjonalitet fra start. Altså vil det ikke være nødvendig å ta bilen på verksted for oppdatering før den kan motta oppdateringer over internett.