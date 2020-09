Nå er Skodas el-SUV lansert

Skoda hadde tirsdag kveld den offisielle lanseringen av elbilen Enyaq iV. Det meste er allerede kjent om bilen, blant annet at den blir tilgjengelig i fem forskjellige utgaver med ulike batteripakker og hjuldriftsvarianter.

Inntil lanseringen har bilen bare vært vist frem i en lett kamuflert utgave. Nå er bilen som skal komme i salg vist frem.

Prisen begynner på 348.520 kroner for den billigste versjonen, iV 50. iV 60 koster fra 408.520 kroner, og iV 80 koster fra 449.520 kroner.

Enyaq iV 80X, som har firehjulstrekk, skal koste fra 478.520 kroner. Prisen på RS-utgaven med litt sprekere ytelse er ikke kjent i skrivende stund.

En oversikt over hva som skiller de forskjellige utgavene ser du i tabellen lenger nede i artikkelen.

At det er en stor greie for tsjekkerne er det ingen tvil om. Statsminister Andrej Babiš var tilstede for å overvære lanseringen av den første MEB-baserte elbilen fra Skoda. For øvrig skal dette være den eneste MEB-bilen som bygges utenfor Tyskland.

Lys i grillen

Det såkalte krystallansiktet. Foto: Skoda Auto

I og med at bilen har vært vist frem i lett kamuflasje er det ingen stor overraskelse hvordan bilen faktisk ser ut. Det mest overraskende elementet er kanskje hvordan Skoda har valgt å implementere belysning i bilens front. Her er det en lysstripe som strekker seg over grillen, mellom hovedlyktene. Slike elementer er for så vidt i vinden i bilverdenen i dag.

De første modellene som kommer er den såkalte «Founders edition», som er en fullutstyrt utgave av bilen. 1895 eksemplarer er tilgjengelig, og kommer i utstyrnivåene Enyaq iV 60 og 80. Den kommer i sølv eller sort, og med 21 tommers felger.

Ukjent når firehjulstrekk er tilgjengelig

Det skal bli mulig å bestille bil om kort tid, men innstegsmodellen vil først bli tilgjengelig senere, ifølge informasjon fra tysk media.

Det er for øvrig mulig å konfigurere bil omtrent som du vil, så startprisen kan fort øke med flere titusen om du vil ha innstegsmodellen med parkeringssensor, ryggekamera, elektrisk barnelås, metallic lakk, komfortpakke og det andre som tilbys i ekstrautstyrslisten.

Varmepumpe er for øvrig ikke tilgjengelig på den billigste utgaven, men er standardutstyr fra og med iV60. Innstegsmodellen fås heller ikke med automatiske fjernlys, filholder, køassistent, ulike kjøreprofiler, eller LED-lys, for å nevne noe. Den leveres også med stålfelger som standard.

Så vi vil tro at dette ikke er varianten Skoda vil selge mest av i Norge.

Nøkkelspesifikasjonene var fra før kjent, og er fremdeles som følger:

Opp til 1400 kg tilhenger

Enyaq iV RS kommer med elektrisk tilhengerfeste, og kan trekke inntil 1400 kg. Den billigste utgaven leveres imidlertid ikke med tilhengerfeste. Det er ikke klart om RS-utgaven får muligheten, men vi vil anta at det også kommer på denne. Tilhengerfeste koster 9800 kroner ekstra på iV60, 80 og 80X.

Skoda Enyaq iV kan leveres med hengerfeste. Foto: Skoda Auto

MEB er som kjent Volkswagen-konsernets første rene batterielektriske bilplattform, og danner grunnlaget for biler som VW ID.3, ID.4, Audi Q4 E-Tron, og faktisk også Fiskers planlagte el-SUV Ocean.

Enyaq er den andre MEB-bilen som vises frem i produksjonsutgave, etter ID.3. Den kalles en «sann milepæl» av selskapets sjef. Og det er det for så vidt mulig å være enig i. Så langt har Skodas elbiltilbud bestått av elbilen Citigo-e, som er Skoda-varianten av den tilårskomne VW e-Up.

Bilen har, som VW ID.3, permanent internettilkobling. Det gir deg blant annet trafikkinformasjon og oppdaterte kart, men også tilgang til programvareoppdateringer uten å måtte dra innom et Skoda-verksted.

Skodas elbilstrategi er i det store og hele likt som i resten av Volkswagen-konsernet. De tilbyr ikke bare bil, men også hjemmeladeløsning, og du kan abonnere på en ladetjeneste kalt «My Skoda Power Pass» for lading på veien.