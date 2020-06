Citroën lanserer elektriske ë-C4

Citroën lanserte i dag sin nye elbil ë-C4, via en internettbasert pressekonferanse.

Citroëns nye bil er en crossover i C-segmentet, altså en mellomstor bil. Den har SUV-elementer, som store hjul og at den er høyreist, men også en kupé-silhuett. Innvendig skal det være god plass.

C4 kommer som elbil i tillegg til bensin- og dieselvarianter.

I Norge forventer importøren å selge stort sett bare elbilvarianten, forteller informasjonssjef for Citroën hos Bertel O. Steen, Stein Pettersen. Han sier at de sikter mot å ta imot bestillinger på den nye elbilen i september, med leveringer fra slutten av året.

Prisen er foreløpig ikke klar.

Vi er selvsagt nødt til å stille standardspørsmålet om tilhengerfeste, og Pettersen sier at det neppe blir en mulighet. Men det kan tenkes at bilen får krok for sykkelstativ, og den har i alle fall mulighet for taklast. Den har også bagasjerom på 380 liter, eller 1250 liter med setene lagt ned.

Komfortbil

C4 hevdes å være spesielt komfortabel. Den kommer med progressive hydrauliske dempere som skal være gode til å absorbere ujevnheter i veien. Systemet er det samme som finnes i biler som C4 Cactus og C5 Aircross. Setene skal også dempe vibrasjoner. Elbilvarianten kommer også med hjul som skal bidra til å redusere veistøy ytterligere.

Citroën ë-C4 Rekkevidde: 350 km

Batteri: 50 kWh, ca 46 kWh tilgjengelig

Motor: 100 kW, 260 Nm, forhjulstrekk

Toppfart: 150 km/t

0-100 km/t: 9,7 sekunder

Lading: Inntil 100 kW hurtiglading, 11 kW normallading



Lengde: 4,36 m

Bredde: 1,8 meter/2,03 m med speil

Høyde: 1,52 meter

Bagasjerom: 380/1250 liter

Taklast: Ja

Hengerfeste: Sannsynligvis ikke Pris ukjent, levering trolig mot slutten av 2020.

Citroëns nye bil har en høyreist front. Foto: PSA

Bilen har store hjul og andre SUV-elementer. Foto: PSA

Bilen har panaromaglasstak som kan åpnes.

Bilen er i nær slekt med de andre nye bilene fra PSA-konsernet, som Peugeot e-2008 og DS 3, da den er bygget på samme plattform. Her er det tilsynelatende det samme infotainmentsystemet som du finner i disse bilene, med noen designforskjeller, pluss at C4 kommer med en egen nettbrettholder for passasjeren foran.

Samme drivlinje som Peugeot og Opel

At bilen er bygget på PSAs CMP-plattform betyr i praksis at drivlinje og batteri er det samme som du finner i Peugeot e-208 og e-2008, DS 3 og Opel Corsa. Det vil si 100 kilowatt motor og 50 kilowattimer batteri.

Rekkevidden oppgis til 350 kilometer i henhold til WLTP-kjøresyklusen. Dette er faktisk en tanke lengre rekkevidde de andre PSA-bilene, som ligger mellom 320 og 340 kilometer. Det til tross for at ë-C4 er hakket større.

Bilen lader med inntil 100 kilowatt. Om våre tester av DS 3 og e-208 er en indikasjon, så vil snitteffekten ligge en del under dette. Men det kan vi selvsagt ikke fastslå med sikkerhet før vi får testet bilen selv.

I pressemeldingen lover Citroën 80 prosent opplading på en halvtime. Du kan også få ë-C4 med en 11 kilowatt trefase ombordlader som lar deg lade batteriet på fem timer.

Forventer økt elbilsalg

Citroën forventer at salget av elbiler skal gå opp. I dag er seks prosent av bilene de selger ladbare. Håpet er at de skal nå 8 til 10 prosent ganske raskt, men Citroën-sjef Vincent Cobée mener at dagens situasjon i markedet er uforutsigbar, og at andelen dermed fort kan vise seg å bli 20 prosent.

De ser for seg at 10 prosent av C4-salget i Europa vil være elbiler.

Grunnen til at franskmennene ikke lanserer bilen i hybridutgaver, er at flere byer kommer med strengere utslippskrav, og at flere og flere er interessert i å kjøre ren elbil. En bil som går 350 kilometer vil dekke mer enn 90 prosent av kundenes behov, mener Cobée.

Pettersen hos den norske importøren tror at elektrisk C4 er en bil som passer godt inn i det norske markedet. Den skal være konkurransedyktig på utstyr og priser, så det er en bil de knytter høye forventninger til.