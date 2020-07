Her overleveres 13 nye hydrogenbiler i en by uten offentlig fyllestasjon

Salget av hydrogenbiler har mer eller mindre stått stille. Men nå har det plutselig gjort et byks. Det er levert 13 hydrogenbiler til eiere i Trondheim i dag. Byen har ingen offentlige fyllestasjoner for hydrogen.

Det er snakk om 13 Toyota Mirai, som ansatte hos Asko har fått tilbud om å lease til en gunstig pris i tre år. Altså er det snakk om privatbiler, og ikke firmabiler.

Etter eksplosjonen ved Uno X-stasjonen på Kjørbo i fjor, har det bare vært én offentlig tilgjengelig fyllestasjon. Denne finnes på Høvik i Bærum, og er bygget av Hynion med støtte fra blant andre Toyota og Hyundai.

I Trondheim har imidlertid Asko en fyllestasjon i eget eie, og de ansatte som ønsket å kjøpe hydrogenbil har fått tilbud om å fylle her. Stasjonen er satt opp i forbindelse med at Asko har tatt i bruk lastebiler som går på hydrogen til bruk i varedistribusjon.

Produserer hydrogen selv

Asko i Trondheim har satt opp egen fyllestasjon til sine hydrogenlastebiler. Foto: Havard Zeiner

Hydrogenet produseres i via elektrolyse drevet av strøm fra solceller på taket til Askos lager i Trondheim.

– Vi produserer én million kilowatttimer med elektrisitet fra de 5800 solpanelene på taket. En del av elektrisiteten benyttes til å produsere hydrogen, som kan fylles på lastebiler, personbiler og trucker. De ansatte har derfor mulighet til å fylle hydrogen, noe som selvsagt er en forutsetning for å kunne eie en slik bil, sier Jørn Arvid Endresen, administrerende direktør ved Asko Midt-Norge i en pressemelding.

De ansatte har anledning til å bruke fyllestasjonen inntil en offentlig fyllestasjon blir tilgjengelig i Trondheim.

– Bilene hører hjemme på veien

Bilene som er levert er de siste lagerbilene Toyota hadde av Mirai. Denne «lagertømmingen» skjer i forbindelse med at Toyota gjør seg klare for å selge neste generasjon Mirai. Det var Toyota som tok initiativet til tilbudet, forteller Espen Olsen, informasjonssjef i Toyota Norge til TU.

– Bilene hører hjemme på veien, og ikke på et lager, sier Olsen.

Han mener at det store antallet hydrogenbiler som er levert til kunder er et klart bevis på at om man har et minimum av infrastruktur på plass, så vil kundene velge hydrogenbil.

Espen Olsen, informasjonssjef i Toyota Norge. Foto: Toyota Norge

– Vi mener at Enova som ansvarlig part fra statens side bør ta et ansvar for at det etableres et minimum av fyllestasjoner frem mot 2025. Det har tidligere vært sagt i NTP og fra politikere at man ønsker seg dette. Men det har stoppet opp, litt på grunn av ulykken. Men nå må myndighetene ta ansvar for at det kommer på skinner igjen, og at man har et program for å støtte utbyggingen av nye stasjoner fremover, mener Olsen.

Olsen, som representerer én av de to leverandørene av hydrogendrevne personbiler i Norge – Hyundai er den andre – mener hydrogen er et godt alternativ for de som ønsker nullutslipp og ikke ønsker å stoppe for å lade.

Tesla-modellen

Så hvorfor følger ikke Toyota bare Tesla-modellen og bygger infrastrukturen selv?

– Det er en standard for hydrogenstasjoner alle må følge. Så det må bli for alle, og ikke bare Toyota. Vi som et bilmerke med fem prosent markedsandel i Europa kan ikke bygge infrastruktur som dekker hele markedet. Vi må fokusere på å utvikle teknologi og å få ned kostnadene, sier han.

En Ionity-modell hvor bilprodusentene går sammen kan kanskje være en mulighet på sikt, men utfordringen er egentlig den samme: I dag er det bare Toyota og Hyundai som selger hydrogenbiler i Europa.

– Det viktigste bidraget er at vi kommer med biler som folk vil kjøpe, sier han.

Ny Mirai kommer på markedet i løpet av første kvartal neste år. Prisen er ikke klar, men Olsen sier det ikke er lenge til de skal dele mer informasjon.

Toyota utvider nå produksjonskapasiteten sin, og vil produsere brenselceller, hydrogentanker og biler i samme fabrikk. Produksjonskapasiteten for hydrogenbiler vil da tidobles sammenlignet med i dag.