Volkswagen har satt stopp for nye bestillinger av e-Up

Volkswagen-konsernet stanser for bestilling av elbilen e-Up og dens avleggere. Det skyldes at etterspørselen er større enn tilbudet.

Etter at tyskerne fikk nye, rause støtteordninger for kjøp av elbil, har elbilsalget i landet gått svært bra. For Volkswagen-gruppen har særlig salget av e-Up og dens trillingmodeller Skoda Citigo-e og Seat Mii electric gått unna.

Nå setter Volkswagen strek for nye bestillinger i Tyskland.

Det samme gjelder for Norge, forteller Anita Svanes, kommunikasjonssjef for Volkswagen personbil til TU. Hun viser til stor etterspørsel i Europa, og understreker at oppholdet er midlertidig, og at Volkswagen vil åpne for bestillinger igjen senere.

Hun forteller også at den norske importøren har mange biler i bestilling, og at det tross stansen er en del ledige biler hos deres forhandlere fremover.

Det er i skrivende stund uklart når Volkswagen vil åpne for nye bestillinger igjen.

Skoda og Seat også sluttsolgt flere steder

For resten av søskenflokken på NSF-plattformen, Skoda Citigo-e IV og Seat Mii electric, er situasjonen for så vidt tilsvarende. Bilen er sluttsolgt i flere markeder i Europa.

Til britiske Autocar sier Skodas britiske markedssjef at de ikke har noen intensjoner om å tilby en bil av denne størrelsen i fremtiden.

Seat Mii electric er ikke lenger mulig å bestille i Tyskland ut 2020. Det er i skrivende stund ikke meldt om noen ordrestans i Norge.

Morten Moum, kommunikasjonssjef for Skoda og Seat i Norge, sier at det fortsatt er Citigo-e IV til produksjon for Norge i år, og at det også vil gå en god andel av produksjonen til Norge i 2021.

Skoda solgte 6400 Citigo-e IV i Europa mellom januar og juli i år.

Allerede populære

Det er egentlig ikke overraskende at salget av NSF-biler har gått over forventning for Volkswagen-gruppen. Disse bilene spiller en nøkkelrolle for konsernet, i og med at de har en attraktiv pris og bidrar til å redusere det gjennomsnittlige flåteutslippet av CO₂ for gruppen.

I vår ble det kjent at Volkswagen hadde rundt 10.000 bestillinger av e-Up i år. Det var før korona virkelig slo til, og særlig Tyskland og Frankrike lanserte rause insentivordninger for kjøp av elbil som støtte til den kriserammede bilindustrien.

Produksjonsplanene settes lang tid i forveien, så denne økningen var nok vanskelig å planlegge for. Det er tross alt ikke gjort i en håndvending å åpne produksjon av en modell i en fabrikk som ikke lager denne modellen fra før av.

Siden da har elbilsalget i Tyskland tatt seg kraftig opp. En e-Up koster med kjøpsstøtten 11.941 euro i landet, tilsvarende 127.000 kroner. I Norge koster e-Up Range fra 225.000 kroner, mens Skoda- og Seat-variantene koster under 200.000 kroner.

Da vi testet Seat Mii electric lot vi oss begeistre av at den lille bilen har mye rekkevidde, og mente at den rett og slett er mye elbil for pengene.