Her begynner Volvos elektriske framtid

Tidligere var dette en åpen parkeringsplass. Nå er det en høyreist batterifabrikk dedikert Volvos første masseproduserte elbil: XC40 Recharge P8. Bilprodusenten har invitert selskapstoppene og verdenspressen for å markere åpningen av den 5000 kvadratmeter store fabrikken og Teknisk Ukeblad er med som eneste norske medium. I dette lokalet i Gent i Belgia skal XC40s batteripakke settes sammen.

– Det er nå det viser seg om framtiden er elektrisk. Vi tror steinhardt på det, sier Jonas Engström, sjef for Volvos 40- og 60-serie, til TU.

Helelektriske XC40 er en kompakt SUV i premium-segmentet, med over 400 kilometers rekkevidde etter WLTP-testsyklusen. Med hengerfeste, takstativ og firehjulstrekk har den fått mye oppmerksomhet i Norge. Startprisen er 490.000 kroner. De første bilene skal rulle på norske veier før året er omme.

Robotarbeid

To store ABB-robotarmer står klare til bruk bak et gitter. Snart skal armene påføre termisk pasta på bunnen av plater som beskytter batteriene. Så skal to andre robotarmer skru totalt 27 batterimoduler på beskyttelsesplatene. Modulene veier 13,3 kilo hver. Deretter vil modulene kobles sammen, beskyttelsesplatene forsegles og settes sammen, før batteripakken gjennomgår flere ulike tester.

Enn så lenge står produksjonslinja mer eller mindre brakk. Tilvirkningen er ikke ventet å starte før i slutten av september.

Produksjonsproblemer

Volvo lager ikke cellene til XC40s 78 kilowattimer (kWh) store batteripakke selv. Cellene kommer fra LG Chem i Polen. Volvo har valgt å kun ha én leverandør til helelektriske XC40, mens man for hybridversjonene også kjøper batterier fra kinesiske CATL.

Karosseriene løftes rundt på Volvo-fabrikken. Foto: Mathias Klingenberg

Den siste tiden har det kommet rapporter om produksjonsproblemer knyttet til nettopp denne batterifabrikken. Både Mercedes, Hyundai, Jaguar og Audi har hatt problemer, ifølge ulike kilder. Engström i Volvo sier de har fått beskjed fra LG Chem om at batterileveransen deres er sikret.

Bilprodusenten tar ikke lett på sin første masseproduserte elbil. Ved testlaboratoriet i Torslanda utenfor Stockholm har Volvo i flere måneder testet battericellene, -modulene og -pakka under ekstreme temperaturer og med ulik luftfuktighet. Her undersøker de blant annet hvordan batteriet avkjøles ved høye temperaturer og hvor raskt det kan lades under ulike forhold.

Én produksjonslinje for alle drivlinjer

– Pass dere, vær så snill!

Vi blir skjøvet bak den gule ledelinjen langs Volvos produksjonslinjer. Nå befinner vi oss ikke i batterifabrikken lenger, men i den travle og operative bilproduksjonsdelen av Volvo Gent. Bak oss forsøker en tålmodig transportør å komme forbi for å levere noen av de 3,5 millioner bildelene som daglig er i omløp på bilfabrikken. Karosserier svever over hodene våre, drivaksler står stablet i kasser og understell forflytter seg på bånd ved siden av oss.

Rundt 1000 biler produseres her daglig. I dag lager de diesel-, bensin- og hybridutgaver av XC40 og V60. Til høsten skal produksjonslinjen sette sammen helelektriske XC40.

Mens for eksempel Volkswagen har laget en dedikert produksjonslinje for elbiler i tyske Zwickau, skal både diesel-, bensin- og fullelektriske utgaver av XC40 produseres samtidig på samme bånd hos Volvo i Gent. Dette er mulig fordi bilene er utviklet på Volvos Compact Modular Arcitecture-plattform (CMA), som er utviklet for både forbrenningsmotorer og batteridrift.

– Det er bare et par komponenter som er ulike, forteller Geert Willems, sjef for sammenstilling hos Volvo Gent.

– For eksempel er interiøret identisk med forbrenningsmotorversjonen. Motorene og akslene foran og bak er svært sammenliknbare og prosessene for sammenstilling er de samme, forteller han.

20.000 i året

En montør fester slangen til drivstofftanken på en hybrid XC40. På motsatt side fester hun ledningen som skal sende elektrisiteten fra inntaket til bilens interne lader.

– Det finnes selvfølgelig forskjeller, blant annet har elbilen oppbevaringsplass foran. Men montørene våre er vant til forskjeller. Det er jo forskjell på en bensin- og dieselbiler også, sier Willems.

Det produseres omlag 200.000 biler i året på fabrikken i Gent. Foto: Mathias Klingenberg

Han anslår at hver tiende bil produsert på fabrikken vil være en helelektrisk XC40. Med en årsproduksjon på rundt 200.000 biler, vil det si at rundt 20.000 helelektriske biler kan rulle ut fra fabrikken årlig i 2021. Willems fremhever riktignok at produksjonen vil tilpasses etterspørselen.

Det jobber omtrent 6500 mennesker på fabrikken i Gent, rundt 200 av disse jobber kun med elbilproduksjon, forteller fabrikksjef Stefan Fesser. Elektrifiseringen av fabrikken har kostet 150 millioner euro, ifølge Fesser.

– Elbiler har mange flere elektriske sammenkoblinger enn biler med forbrenningsmotor. Der det tidligere var mekaniske koblinger, har vi nå elektriske, forteller fabrikksjefen.

– Ettersom vi har kun én produksjonslinje, kommer alle ansatte i kontakt med elbilene. Derfor lærer vi opp alle ansatte til å bli komfortable med den nye drivlinjen, fortsetter Fesser.

Store planer

Volvo vil lansere én ny elbil hvert år de neste fem årene. Neste kjøretøy ut er XC90, Volvos største SUV. Detaljene her er ikke kjent enda. Målet er at halvparten av bilsalget skal være helelektrisk i 2025. Dette henger sammen med ønsket om et mindre klimaavtrykk. Ambisjonen er at selskapet skal være helt karbonnøytralt i 2040.

Så gjenstår det å se, som Engström sier, om framtiden virkelig er elektrisk. Norske salgstall tyder på at nordmenn er ganske overbevist om det. Engström mener interessen for XC40 tyder på det samme internasjonalt, selv om Volvo ikke går ut med noen eksakte salgstall. Bilen har vært mulig å bestille siden 15. januar.

– Vi visste at vi ville få stor interesse fra Norge, men vi har også fått en utrolig interesse for bilen fra Sverige, Sentral-Europa og USA. Et tusentalls kunder har allerede lagt inn ordre, sier Engström.