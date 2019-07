Nå er elektriske Mini Cooper lansert

32,6 kilowattimer og en rekkevidde på 235 kilometer.

Motor på 135 kilowatt, og et moment på 270 newtonmeter.

Null til 100 på 7,3 sekunder.

50 kilowatt hurtiglading.

Dette er de viktigste spesifikasjonene for den første elektriske Mini Cooper-modellen, og BMWs andre elbil.

Mini Cooper er et bilmerke i BMW-konsernet, så det betyr at denne bilen er bygget på mange BMW-deler.

Det inkluderer drivlinjen, som er den samme som i BMW i3S.

Men BMW ønsker neppe å sette i3S i skyggen, noe som kan tenkes å være en av grunnene til at de har holdt seg til kapasiteten på 32,6 kilowattimer.

Det er 9,6 kilowattimer mindre enn du får på i3 nå for tiden.

T-batteri

Men så er også batteriet utformet på en annen måte. Her har de gått for en T-form, med batteri i tunnel midt i bilen og under baksetene, slik det ofte er på biler som ikke er utviklet fra bunnen av som elbil.

Forbruket på den lille bilen ser ikke ut til å være så verst: 13,2 til 15 kilowattimer per 100 kilometer.

Mini Cooper SE. Foto: Alberto Martinez/BMW Group

BMW velger å legge vekt på kjøreopplevelse fremfor nullutslippsaspektet på denne bilen. De skriver at Mini Cooper SE skal ha en umiskjennelig og intens smidighet, beskrevet som «gokart-følelsen». Her skal det være mye futt når du rører på gasspedalen.

Bagasjerommet byr på 211 liter. Foto: BMW Group

Takket være batterienes plassering har bilen et lavt tyngdepunkt. Forhjulstrekk har den også. I tillegg legger de vekt på at stabilitetskontrollen her er integrert i selve drivenheten, noe som gjør at den er mye raskere til å reagere enn et system som er skilt ut som en egen enhet et annet sted i bilen.

Dette skal gjøre at mest mulig av effekten overføres til hjulene under akselerasjon og kjøring, god stabilitet under regenerering av energi ved oppbremsing, og når man akselererer ut av svinger.

Litt høyere og tyngre

Interiøret. Foto: BMW Group

Bilen har blitt 18 millimeter høyere enn Mini Cooper S, og er dessuten 145 kg tyngre enn en slik med automatgir. Egenvekten er 1365 kg, så den er ikke ekstremt tung.

Bagasjerommet har et volum på 211 liter, som kan utvides til 731 liter med baksetene lagt ned.

Mini Cooper SE kan forhåndsreserveres på Minis norske nettside, mot et reservasjonsbeløp på 10.000 kroner.

Den leveres i tre ulike varianter, med pris fra 259.900 kroner, til 299.900 kroner. Den billigste er imidlertid godt utstyrt, med navigasjon, setevarme, lyspakke, ryggekamera og sensorer, og førerassistent.

Går du for dyreste modell får du adaptive LED-lykter, HUD, skinn, sportsratt, panoramasoltak og annet.