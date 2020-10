Renaults viser sin elektriske fremtid: Elektrisk Megane og «Europas billigste elbil»

Torsdag ettermiddag viste Renault frem sin elektriske fremtid.

De avduket to nye elbiler: Renault Mégane eVision og Dacia Spring Electric.

Renault Mégane eVision er en kombimodell i C-segmentet basert på den nye CMF-EV-plattformen, en modulær plattform som også kommende Nissan Ariya er laget på.

Til tross for at dette er en konseptbil, skal produksjonsversjonen være 95 prosent lik konseptet.

Luca de Meo, sjef for Renault, lover en WLTP-rekkevidde på 450 kilometer og en motor på 160 kW (217 hestekrefter).

Batteriet på 60 kWh skal kunne ta imot inntil 130 kW ved hurtiglading og 22 kW ved saktelading. Ved hurtiglading skal man kunne lade 200 kilometer på 30 minutter, fortalte Renault. Bilen får forhjulstrekk.

Elektriske Megane er 4.210 millimeter lang, 1.800 millimeter bred og 1.505 millimeter høy.

Romslig

Til tross for at den er 15 centimeter kortere enn forbrenningsmotor-Megane, skal plassen innvendig være like god, forsikrer de Meo. Dette er på grunn av en stor hjulbase, altså at hjulene er trukket ut mot fronten og baken på bilen, ikke ulikt hva Volkswagen har gjort på ID. 3 basert på MEB-plattformen.

Elektriske Renault Mégane kan hurtiglade med inntil 130 kW og saktelade med inntil 22 kW. Foto: Renault

De Meo fremhevet at batteripakken er svært tynn (den skal kun være 11 centimeter tykk), noe som skal være bra for bilens aerodynamiske egenskaper.

Utseendet er svært moderne, med lange, avrundede linjer og en front som kan underholde med lysspill.

Bilen skal komme i produksjon mot slutten av 2021.

Billig bybil

Lanseringen fant sted under arrangementet Renault Eways, hvor de også viste fram nye Dacia Spring Electric – Europas billigste elbil, ifølge Renault.

Bilen har nokså forsiktige spesifikasjoner og markedsføres som en bybil: Motoren er på 33 kW (44 hestekrefter, 125 Nm), batteripakken er på 26,8 kW.

WLTP-rekkevidden skal være på 225 kilometer. Bilen kommer ikke med hurtiglading i den billigste utgaven, men betaler du ekstra kan du få 30 kW DC hurtiglading.

Det er imidlertid mye som ikke følger med basisutgaven av bilen: Klimaanlegg, multimediesystemet og motorisert justering av sidespeilene er ekstrautstyr.

Bagasjeplassen skal riktignok være nokså god med sine 300 liter.

Bilen skal komme tidlig i 2021, men da først i form av en bildelingstjeneste. Privatkunder vil kunne kjøpe bilen før sommeren, med levering høsten 2021.

Billigere enn VW-trillingene

Irriterende nok røpet ikke Renault prisen på bilene, til tross for påstanden om å lage Europas billigste elbil. Nils-Henrik Holmen, administrerende direktør i Renault Norge, forteller at prisene ikke er klare enda. Han sier imidlertid at Dacia Electric vil ligge under Volkswagen-konsernets elektriske trillinger (e-Up, Citigo og Mii), som koster fra rundt 200.000 kroner. Han kunne ikke love priser ned mot de utgående trillingene i-Miev, C-Zero og iOn. iMiev koster fra 164.600 kroner.

Dacia Spring Electric får et SUV-aktig utseende, slik som de øvrige Dacia-modellene. Foto: Renault

Dacia Spring Electric og Megane eVision er bare to av flere elbiler fra Renault i årene som kommer.

– I 2022 skal alle våre nye modeller ha en elektrisk eller elektrifisert versjon, sier de Meo.

Han forteller også at de skal bli karbonnøytrale i 2050.

Samtidig trekker han frem Renaults elektrisk historie: Det er allerede over 350.00 elektriske Renault-biler på veiene i dag. Zoe er den mest solgt elektriske bilen i verden i år etter Tesla Model 3, forteller de Meo.

Se flere bilder i karusellen nederst.