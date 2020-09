Nå har Opel lansert sin elektriske Mokka

Opel lanserte tirsdag sin nye Mokka. Det vil si – bilen ble lansert allerede i sommer, men nå har de presentert flere detaljer om nykommeren.

Det er allerede kjent hvordan den ser ut, hvor lang rekkevidde den får, og hvor raskt den lader. Det vi ikke visste fra før av er hva bilen skal koste.

Nå melder Opel at prisen lander på 32.990 euro inkludert moms i Tyskland. Kjapt oversatt til norsk skulle det bety noe sånt som 310.000 kroner uten moms. Men så enkelt er det ikke.

PR- og informasjonssjef for Opel hos den norske importøren Bertel O. Steen, Stein Pettersen, lover en konkurransedyktig pris, men at det vil ta noen uker før norsk pris er klar.

– Det er ikke noen tvil om at dette er en B-segment-SUV, og at den må være priset opp mot konkurrentene, sier han.

Målet er at den skal være et attraktivt kjøp i sitt segment. Her finner vi biler som Hyundai Kona (ca. 410.000 kr), Kia e-Niro (ca. 380.000 kr), MG ZS (ca. 240.000 kr), Peugeot e-2008 (ca. 308.000 kr) og DS 3 E-Tense (ca. 335.000 kr).

En diskusjon med fabrikken

Man skulle tro at importøren hadde prisen klar til lansering, men det er ofte slik at vi må vente på dette. Det handler om prisdiskusjoner med fabrikken, forklarer Pettersen.

Bilen kommer med en fresk grønn-svart fargekombinasjon for de som ønsker en bil som skiller seg ut. Bilde: Opel Automobile GmbH

– Fabrikken dikterer ikke prisen til oss, men har et utgangspunkt for forhandling. Vi er en privat importør og kunde av dem. Vi kjenner det norske markedet bedre enn fabrikken, derfor tar det ofte lengre tid å komme til en norsk pris enn en pris i Tyskland, sier han.

Pettersen sier at siden bilen skal komme til Norge i februar/mars neste år, er det viktigere for importøren å sette riktig pris enn å være tidlig ute og ha samme pris som i andre markeder.

Dessuten er det norske markedet ganske forskjellig fra for eksempel det tyske. Der er forbrenningsmotorutgavene gjerne viktigere enn elbilene, særlig med tanke på andel. I Norge er elbilutgaven viktigst.

At Bertel O. Steen ikke har avgjort om de skal ta inn Mokka med forbrenningsmotor illustrerer dette godt.

Men det skal altså bare være snakk om få uker før vi får mer informasjon om hva den nye elbilen vil koste i Norge, lover Pettersen.

Bygget på felles plattform

Mokka-E er bygget på PSAs CMP-plattform, som Peugeot e-2008 og DS 3. Så bilen har en rekke likheter med disse. Motoren på 100 kilowatt og 260 newtonmeter og batteri på 50 kilowattimer, for eksempel.

Ladehastigheten er maks 100 kilowatt. Bilen har også en om bord-lader på 11 kilowatt, slik at du kan lade kjapt og effektivt hjemme.

Interiøret i bilen skal være umiskjennelig Opel. Bilde: Opel Automobile GmbH

Infotainmentsystemet er i bunn og grunn det samme som i Peugeot e-2008, men skal oppleves mer «tysk». Navigasjon er likt, mens førerdisplay ser annerledes ut. Interiøret skal ha et Opel-særpreg, også når det kommer til betjening.

Vi spør Pettersen om denne bilen egentlig ikke er helt lik e-2008. Han sier at det er mye som skiller de to bilene. De deler drivlinje, men Mokka-e er en litt annen type bil. Han beskriver den som mer sporty, med litt kortere akselavstand og større plass. Innvendig skal plassen være omtrent som dagens Mokka.

I tillegg kommer spreke fargevalg, selv om det nok blir mulighet for litt mer dempede farger når bilen kan bestilles.

Bilen får åtte års eller 160.000 kilometers batterigaranti, avhengig av hva som kommer først. Hengerfeste har den ikke. I alle fall ikke fra begynnelsen. Så får vi se om Opel finner ut at det er noe de vil tilby senere. Det skal imidlertid være mulighet for takstativ.