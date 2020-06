Opel har lansert elektrisk Mokka

Opel har vist frem nye Mokka, som kommer i elbilvariant neste år. Den ble varslet som elbil allerede i 2018, og vises nå slik den vil se ut i produksjon.

Bilen er litt kortere enn dagens utgave, og har fått ny design. Fronten på bilen har fått Opels nye såkalte Vizor-design i front, mens den innvendig har fått deres såkalte Pure Panel-brukergrensesnitt.

Det er nok nært beslektet med brukergrensesnittet i biler som Peugeot e-2008 og DS 3 vil vi tro, for nye Mokka er bygget på PSAs CMP-plattform. Forgjengeren var bygget på en General Motors-plattform.

Dermed er det også en rekke andre spesifikasjoner som er like de du finner på det franske bilkonsernets andre biler. Motor på 100 kW og 260 Nm, 100 kW hurtiglading og batteri på 50 kWh er nøkkelspesifikasjoner den deler med Peugeot e-2008 og andre.

Den kan også leveres med trefase ombordlader som gir 11 kW på hjemmeladere som støtter dette.

Rekkevidden er oppgitt til 322 kilometer WLTP, som er noe høyere enn e-2008 sine 310 kilometer. Toppfarten er 150 km/t.

Mokka har blitt noe kortere enn dagens versjon. Foto: Opel Automobile GmbH

Matriselys

Interiøret i Mokka. Foto: Opel Automobile GmbH

Mokka kommer med LED-matriselys, med til sammen 14 lyselementer. Dette sørger for at du kan kjøre med langlys på hele tiden, da bilen vil sørge for å ikke blende motgående kjøretøy.

I interiøret kan du velge mellom ulike seter, inkludert skinnseter med massasjefunksjon om du ønsker det. Bilen har trådløs mobillader, støtter Apple Carplay og Android Auto, og kommer med Opel Connect-tjeneste, som gir oppdaterte kart og live trafikkdata.

Bagasjerommet er for øvrig noe mindre enn i Peugeot e-2008, med 350 mot 405 liter.

Mokka kan bestilles i løpet av sommeren, med levering fra begynnelsen av 2021. Prisen er ikke offentliggjort. Den kan for øvrig fåes med forbrenningsmotor også, men vi tipper det vil gå mest av den elektriske varianten her i landet.