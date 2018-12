Opel varsler flere nye elbiler

Opel melder at de skal lansere en rekke nye ladbare biler. To av disse kan bestilles før sommeren, skriver selskapet i en pressemelding.

Det er Grandland X og Corsa som utstyres med ladekontakt, men kun Corsa som vil komme i elbilversjon. Begge har vært kjent i et års tid, men for nordmenn er det kanskje Corsa som er aller mest interessant.

Opel-boss Michael Lohscheller med Grandland X, som kommer som ladehybrid. Foto: Opel

Bilen har ikke hatt noen formell lansering enda. Opel-sjef Michael Lohscheller sier likevel at Corsa skal få en konkurransedyktig bil, og en «elbil for folk flest», skriver selskapet.

Grandland X ligger også an til å kunne bli en populær modell her i landet. Den får 300 hestekrefter og firehjulsdrift.

To nye i 2020

Allerede året etter, i 2020, kommer to nye elbiler. Det er da de nye generasjonene Mokka og Vivaro som kommer som rene elbiler. Mokka er en liten SUV, mens Vivaro er en varebil.

Selv om første halvår 2019 begynner om mindre enn en måned, sier Stein Pettersen, informasjonssjef for Opel i Norge, at det ikke er noen vits i å løpe til nærmeste Opel-forhandler enda.

– Det kommer flere bilder, spesifikasjoner og introduksjonstidspunkt for Corsa og Grandland X neste år. Men begge bilene kommer nok mot slutten av året, sier Pettersen.

Han har dermed ikke noen ytterligere detaljer å dele om Corsa, men sier at det vil være en typisk smålbil som takket være mer effektiv plassutnyttelse vil være kompakt utvendig samtidig som den har bra med plass innvendig.

PSA-plattform

Den er bygget på PSAs E-CMP-plattform som PSAs øvrige elbiler bygges på. Det betyr antakelig at den ikke vil være ulik den kommende Peugeot 208, og trolig også dele noen egenskaper med den kommende DS 3 Crossback E-Tense.

Sistnevnte har en batteripakke på 50 kilowattimer. Det burde ligge noen stordriftsfordeler i å utstyre en rekke ulike bilmodeller med samme batteripakke, skulle vi tro.

Det er allerede avgjort at hele modellutvalget fra Opel skal elektrifiseres, og fra 2024 skal alle modeller minst være hybrider.

En ladbar SUV kommer nok godt med da. Grandland X er bygget på samme plattform som PSAs kommende SUV-er som 3008 og 5008. Dermed får også Grandland X 200 hesters bensinmotor og 120 hester elektromotor på fremakslingen, og 120 hester elmotor på bakakslingen. Samlet øvre effekt blir 300 hester.

Pettersen kan ikke si noe mer om pris eller spesifikasjoner, men sier at Grandland X vil gå lengre enn fem mil på en lading.

Ampera-e køen snart over

Opel Ampera-e er nær identisk med Chevrolet Bolt, og produseres av GM for PSA. Bilde: Per Erlien Dalløkken

Pettersen har for øvrig gode nyheter til de som har ventet på elbilen Ampera-e. Den lange køen av bestillinger minker stadig, etter hvert som kunder får overlevert biler.

– Vi skal fortsatt levere Ampera-e, og ender på rundt 1000 biler i år. Produksjonen øker, og neste år blir det flere. Vi regner med at vi vil ha levert til alle på listen mot slutten av sommeren 2019. Vi vurderer fortløpende når vi vil åpne igjen for bestilling av Ampera-e.

Det betyr med andre ord at dersom det åpnes for bestilling av Ampera-e igjen, vil bilene mest sannsynlig kunne leveres etter sommeren neste år.

Opel stengte foreløpig for bestilling i fjor, etter at leveringstiden ble svært lang for nye bestillinger. De meddelte da 2019 som tidligste leveringstidspunkt.