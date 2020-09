Her er Skoda Enyaq i Norge

Enyaq iV, Skodas første elbil basert på Volkswagens-gruppens MEB-plattform, er på premieretur i Norge. Torsdag fikk norsk presse lov til å se den tsjekkiske bilen.

Vi kan ikke fortelle deg om følelsen av å stige inn i Enyaq, fordi smittevernshensyn forbød oss å prøvesitte. Sperrebåndet gjorde det også vanskelig å ta en ordentlig kikk inn i bilen.

Det er likevel åpenbart at bilen kan tiltale SUV-glade, prisbevisste nordmenn. En rekkevidde på inntil 510 kilometer (WLTP), opptil 125 kW hurtiglading og et romslig bagasjerom på 585 liter, gjør Enyaq iV til en kapabel familiebil på papiret.

Noen av detaljene fra konseptversjonen Vision iV er tonet ned, men bilen vil være gjenkjennbar på norske veier - særlig dersom du velger en versjon med den nokså oppsiktsvekkende og opplyste grillen i front, kalt Crystal Face. Grillen består av 130 LED-lys som skal minne om Tsjekkias rike krystallarv.

Enyaq kommer i flere varianter, her er noen nøkkelspesifikasjoner:

Innstegsmodellen til 348.520 kroner har verken varmepumpe eller mulighet for tilhengerfeste. Skal du også ha firehjulstrekk, må du gå for modellen med størst batteri til 478.520 kroner.

Forsetet har to skjermer, et 5,3 tommers instrumentdisplay og en 13 tommers touchskjerm. Foto: Mathias Klingenberg

Flere utenlandske medier, blant annet Electrive, skriver at alle modellene vil få 50 kilowatt hurtiglading som standard, og at du må betale ekstra for å få henholdsvis 100 kW og 125 kilowatt hurtiglading. Skoda Norge forteller imidlertid at de har valgt 100 og 125 kW som standard på alle modellene som kommer hit.

– Det er én av de tingene som skiller den norske versjonen fra andre lands versjoner. Vi har valgt de tingene som vi tror norske kunder forventer i dag. Varmepumpe er for eksempel standard hos oss på alle versjonene som får det, mens det er tilvalg i andre land, sier Sara Persson, produktsjef i Skoda Norge.

I bildekarusellen øverst finner du en oversikt over hva som følger med av standardutstyr på de ulike utgavene.

Litt mindre enn Model Y

Bilen blir 1.616 millimeter høy, 1.879 millimeter bred og 4.649 millimeter lang. Det er nesten, men ikke helt, på størrelse med Tesla Model Y, som er 1.624 millimeter høy, 1.921 millimeter bred og 4.751 millimeter lang. ID4, den kommende søstermodellen fra Volkswagen, får sannsynligvis liknende mål som Enyaq.

Bilen markedsføres som en SUV (sports utility vehicle). Med det blotte øyet likner den på en mellomting mellom en SUV og en stasjonsvogn - kanskje en krysning mellom en Audi e-tron og en Skoda Octavia. Bakkeklaringen er på 18,6 centimeter.

Midtkonsollen har et åpning tvers igjennom. Skoda skryter av god lagringsplass i midtkonsollen. Foto: Mathias Klingenberg

– Kanskje ikke mest innovativ, men smart

Mange bilprodusenter legger i dag større og større vekt på et godt infotainmentsystem. Tesla er kanskje den som gjør mest ut av dette, med blant annet spill og videostrømming. Volvo har også tidligere sagt til TU at de håper at det vil komme videotjenester på deres Android Automotive-baserte infotainmentsystem.

Enyaqs har nettoppkobling og det skal være mulig å oppdatere bilen trådløst på sikt. Persson sier ikke alle softwarefunksjoner vil være tilgjengelig fra start. Hun forteller at det ikke er umulig at infotainmentsystemet er det samme som tilbys på Volkswagens ID3, ettersom de har samme eier, men vil ikke gå nærmere inn på dette.

– Vil det komme videostrømming på Enyaqs 13 tommers store touchskjerm?

– Det er vanskelig å si, enn så lenge er ikke muligheten der. Så andre er kanskje lenger fremme der. Men totalpakken i bilen tror jeg likevel vil oppleves som moderne og med i tiden. Selv om man kanskje ikke er den mest innovative, så er det mange smarte løsninger, sier Persson.

Nå skal bilen på en månedslang Norgesturné og besøke samtlige Møller-forhandlere.

Skoda forventer å starte leveringer av de to variantene med størst batteri (Skoda Enyaq iV 60 og Skoda Enyaq iV 80) i første halvår 2021.

