Det har lenge vært en av Volvos mest utdaterte komponenter. Nå utvikler Google nytt underholdningssystem

Det vrimler av journalister rundt det helelektriske XC40-eksemplaret som står utstilt i batterifabrikken i Gent. Volvos demonstrasjonsansvarlige viser entusiastisk fram en av bilens mer unike egenskaper:

– Du kan snakke til bilen! sier han oppglødd.

Det er åpenbart at Volvo ønsker å fremheve sitt nye infotainmentsystem. For la oss være ærlige: Når du kjøper ny bil er infotainmentsystemet som oftest utdatert allerede: Dårlige, små skjermer viser et funksjonsfattig grensesnitt bygget på et operativsystem som ikke blir oppdatert før du kjøper neste årsmodell.

Samarbeider med Google

Tesla var blant pionerene som innførte trådløse oppdateringer, spill og strømmetjenester i sine biler, og nå har også Volvo innsett at man må ta bilens underholdningssystem på alvor. Til forskjell fra Tesla utvikler imidlertid ikke Volvo infotainmentsystemet sitt selv. Volvo har gått sammen med Google og blir, sammen med søsterselskapet Polestar, de første som tar i bruk Android Automotive i sine biler.

Dette er et nytt operativsystem spesialutviklet av Google for biler. Det må ikke forveksles med Android Auto, som er avhengig av mobiltelefonen for å fungere.

Med Automotive får brukeren blant annet tilgang til Google Maps, Spotify og Google Assistant, samt app-butikken Google Play. Systemet kan oppdateres trådløst og dermed bli bedre med tiden, ifølge Volvo.

Intuitivt, men magert

Operativsystemet fremstod både raskt og intuitivt under vår lille demonstrasjon i Gent. Her får man mulighet til å tilpasse hjemskjermen som man vil, samtidig som de viktigste ikonene er store nok til å kunne brukes også under kjøring.

App-utvalget er fortsatt noe magert, ettersom man kun får tilgang til programmer utviklet for biler. Dette vil bli bedre, skal vi tro Anna Arasa, grensesnittdesigner hos Volvo. På spørsmål om man snart kan strømme favorittseriene sine mens man hurtiglader Volvoen sin, svarer hun at de håper å kunne tilby dette i fremtiden. Tesla tilbyr til sammenlikning allerede strømming av innhold fra blant annet Netflix og Youtube på Model 3.

Personvern og datautveksling

Google er allerede dypt integrert i menneskers liv. Ønsker du at de skal ta over bilen din også?

Christian Senger, sjef for software i Volkswagens biler, sa til Ars Technica i fjor at Google krever tilgang til alle bilens sensordata for å bruke deres system. Volkswagen har derfor unngått Android Automotive i sine elbiler.

Vil det si at Google kan styre alle bilens funksjoner? Vil bilen for eksempel akselerere fra 50 til 100 kilometer i timen hvis vi gir Google Assistant beskjed om det?

Nei, svarer Volvo. Operativsystemet har innledningsvis kun støtte for å styre medier, navigasjon og klimafunksjoner, i tillegg til å få informasjon om bilens ladenivåer.

Videre tilbyr Volvo brukeren tre ulike grader av datautveksling med Google:

Personlig opplevelse: For å få den mest mulig personlige brukeropplevelsen må brukeren dele data med IT-giganten. Da får man også tilgang til alle Googles tjenester. Gjestebruker: Brukeren kan velge en gjesteprofil som deler data med Google. Da får brukeren tilgang til Googles tjenester, uten at brukerdataen knyttes til en spesifikk person. Ingen datadeling: Det er mulig å takke nei til å utveksle informasjon med Google, men da får man ikke brukt selskapets tjenester. Man kan fortsatt bruke bilen som vanlig, men infotainmentsystemet blir da nokså begrenset.

– Fremtidssikker maskinvare

Volvo reklamerer med at bilen nå endelig tilbyr et like godt grensesnitt som mobiltelefonen din. Mobiltelefoner varer gjerne ikke stort mer enn fem år, og blir gjerne tregere i bruk ettersom nye programvareoppdateringer krever mer maskinvarekraft. Vil det samme skje med en bil som gjerne skal vare i minst 10–15 år?

Volvo svarer ikke på hva slags prosessor de planlegger til bilens operativsystem, men sier at de bruker en fremtidssikker maskinvare som er tilpasset fremtidens behov.