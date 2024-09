Dette er Støres kinesiske retrobil

Når Støre kjøres rundt i Beijing og Shanghai på sitt tre dagers lange Kina-besøk, sitter han i toppmodellen L5 fra bilprodusenten Hongqi (Røde fane).

Luksusbilen brukes til å frakte utenlandske statsledere på besøk i landet, men har røtter langt tilbake i Kommunist-Kina.

Det karakteristiske retro-designet er inspirert av folkrepublikkens paradelimousin, Hongqi CA770, som var i produksjon fram til 1981.

Bilmerket var lenge forbeholdt partieliten, men de siste årene har Hongqi gjenoppstått som elbilprodusent, med biler som også selges i Norge.

Les også Joe Biden støtter Kamala Harris som presidentkandidat

Røtter til 50-tallet

L5 er imidlertid bensindrevet og har en motor med tolv sylindere. Bilen ble satt i produksjon i 2014 og er 5,55 meter lang og over to meter bred.

Til vanlig veier bilen 3,2 tonn, men den pansrede versjonen som statsministeren sitter i, veier trolig langt mer.

På panseret troner en stor rød fane, som sammen med retro-designet vitner om epoken da bilmerket ble født.

De første Hongqi-bilene ble satt i produksjon i 1958, og i lang tid var det kun partieliten som fikk kjøre dem.

Fikk skryt av Biden

Det skulle gå 14 år fra produksjonsstart til Mao Zedong for første gang kjørte en Hongqi, noe som skjedde da USAs president Richard Nixon besøkte Kina i 1972, ifølge en artikkel China Daily skrev i 2007. Kommunistlederen skal likevel ha vært svært kry over bilprosjektet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Innovasjonsstipendet som gir én million kroner til «Green Tech»

Det er også dagens president Xi Jinping, som i fjor stolt viste fram det nye flaggskipet Hongqi N701 til USAs daværende president Joe Biden i San Francisco.

– Det er et nydelig kjøretøy, sa Biden, ifølge NRK.

Kjørte kongeparet

Toppmodellene til bilmerket er heller ikke i dag til salgs for vanlige folk og brukes som offisielle statsbiler.

Også kong Harald og dronning Sonja ble kjørt rundt i en Hongqi da de var på besøk i Kina i 2018, noe NTB omtalte den gang.

Hongqi hadde sin første storhetstid under Mao, men flere modeller var også i produksjon utover 80-tallet. På 1990- og et stykke inn i 2000-tallet ble utenlandske biler solgt i Kina under Hongqi-merket, deriblant Audi 100 og Toyota Crown Majesta.

De siste årene har merket altså igjen gjenoppstått, hovedsakelig som elbilprodusent og offisiell statsbil.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse – Pass på før du signerer ny arbeidskontrakt