Norge kan bli hardt rammet av EU-svar på amerikansk metalltoll

– Det er med god grunn vi er redde i Norge for at EU skal innføre generelle sikringstiltak på aluminium, siden vi eksporterer veldig mye aluminium til EU, sier analytiker Varg Folkman ved tankesmia European Policy Centre (EPF) til NTB.

President Donald Trump sa søndag at han skal innføre straffetoll på 25 prosent på stål og aluminium. Grepet omfatter all import av disse materialene og ser ikke ut til å være rettet mot spesifikke land.

Men det produseres for mye stål og aluminium globalt, noe som innebærer at varer som ikke finner veien inn i USA fordi Trump stenger markedet, vil overstrømme det europeiske markedet. EU kan komme til å møte en slik situasjon med å innføre generelle sikringstiltak for å beskytte sin egen industri, ifølge Folkman.

Han tar forbehold om at mye er ukjent rundt Trumps siste tollgrep, men sier han «ville satt pengene» sine på at de nye og betydelig økte tollsatsene kommer.

Muligheter for unntak

Folkman mener imidlertid det er mulig for Norge å forhandle fram et unntak fra eventuelle mottiltak fra EU, på linje med unntaket vi fikk på stål i 2018. Det ble nylig forlenget til 2026, slik at norsk ståleksport trolig ikke blir omfattet hvis EU skulle svare med å sette opp høyere tollbarrierer for stål.

Men stål utgjør en relativt liten del av den norske eksporten til det europeiske markedet. Aluminium utgjør en betydelig større andel.

Derfor bør norske myndigheter gå i dialog med Brussel, ifølge Folkman, som tror sjansene er store for å lykkes med et slikt framstøt, selv om vi ikke kan ta det for gitt at vi får det.

– Det blir jo opp til EU og hvor vennlig innstilt de er til oss. Da vi fikk unntaket for stål i 2018, var det delvis fordi den norske ståleksporten til EU var relativt liten. Men vi selger ganske mye aluminium, så det kan være at man gjør en litt annen vurdering der, poengterer Folkman.

På spørsmål fra NTB ville en talsperson fra EU-kommisjonen mandag ikke svare på om Norge og de andre EØS-landene vil få unntak.

– Jeg vil ikke gå i detaljer på hva som kan og ikke kan skje. USA har ennå ikke innført tollen, sier Olof Gill.

Fare for handelskrig

Fortsatt er det meste høyst usikkert rundt de økte tollsatsene på 25 prosent på stål og aluminium som president Donald Trump søndag varslet at han vil innføre. De skal ifølge Reuters legges på toppen av de allerede eksisterende satsene, slik at ståltollen blir på 50 prosent og aluminiumtollen 35 prosent, ifølge Folkman.

– Trumps varslede toll på stål og aluminium er dårlig nytt for verdenshandelen og norsk næringsliv, sier viseadministrerende direktør Anniken Hauglie i NHO til NTB.

Norge har begrenset eksport av stål og aluminium direkte til USA, men mange bedrifter kan bli indirekte berørt ved at de inngår i europeiske verdikjeder som er del av handelen mellom EU og USA, ifølge NHO.

– EU fikk tollfrie kvoter på stål og aluminium under Biden. Den nye tollen vil trolig innebære at eksisterende avtaler om tollfrihet for EU opphører. Det kan utløse mottiltak fra EU og være et steg i retning av handelskrig, sier Hauglie.

EU-kommisjonen skriver i en uttalelse at unionen vil «beskytte europeisk næringsliv, arbeidere og forbrukere fra urettmessige tiltak».