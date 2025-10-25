Russisk spesialutsending: Vi er nær en diplomatisk løsning for Ukraina

– Jeg tror at Russland, USA og Ukraina faktisk er ganske nær en diplomatisk løsning, sa Dmitrijev til CNN fredag.

Kirill Dmitrijev, som er Putins spesialutsending for investering og økonomisk samarbeid, ga ikke flere detaljer om hva det innebærer at partene er nær en løsning, eller hva en diplomatisk løsning vil innebære.

Han sa også at møtet mellom USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin ikke er avlyst, men at de to lederne sannsynligvis vil møtes på et senere tidspunkt. Toppmøtet skulle etter planen ha funnet sted tirsdag i Ungarn, men ble utsatt da Russland avviste å inngå en øyeblikkelig våpenhvile.

Frontlinjen

I en uttalelse fra flere europeiske land og USA tidligere denne uken, het det at den nåværende frontlinjen i Ukraina bør bli utgangspunktet for fredsforhandlinger. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kalte dette et godt kompromiss.

Dmitriev sier det er et stort skritt fra Zelenskyj å anerkjenne at det handler om frontlinjer.

– Hans holdning var tidligere at Russland skulle forlate landet helt – så faktisk tror jeg vi er rimelig nær en diplomatisk løsning som kan utarbeides, sier han.

USAs president Donald Trump sa søndag at Donbas-regionen i det østlige Ukraina foreløpig bør deles langs frontlinjen mellom Ukraina og Russland.