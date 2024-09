Det nye målet er at 90-100 prosent av det globale salgsvolumet skal være elektrifisert innen 2030, skriver NyTeknik som viser til en pressemelding fra bilgiganten.

Det nye målet er å nå netto nullutslipp innen 2040.

Endrer forventinger for 2025

Bilprodusenten endrer også målet for hvordan utviklingen skal se ut på kort sikt. Tidligere har målet vært halvparten helelektriske modeller og halvparten plug-in hybrider av biler som selges i 2025.

Nå forventer Volvo at 50 til 60 prosent av Volvo-bilene som selges neste år vil være enten helelektriske eller plug-in hybride.

– Vi forstår at ikke alle er klare eller i stand til å gå over til elbiler. Det kan handle om lademuligheter, det kan handle om bekymring for rekkevidde og det faktum at du ikke er klar til å forlate forbrenningsbilen, uttaler Volvo-sjef Jim Rowan.

Målet ble opprinnelig satt i 2021. Meningen var da at alle biler med forbrenningsmotor – inkludert hybrider – skulle fases ut til fordel for elbiler.

Langsom utrulling

De siste årene har imidlertid markedet for elbiler endret seg betydelig.

– Utrullingen av ladeinfrastruktur har gått langsommere enn forventet, statlige insentiver er trukket tilbake i enkelte markeder og ytterligere usikkerhet har blitt skapt av de nylige tariffene på elbiler i ulike markeder, skriver selskapet i meldingen

Rowan fastholder imidlertid at selskapets fokus er fullt ut på elbiler, men ser også fremtidige utfordringer.

– Overgangen til elektrifisering ikke blir lineær, og kunder og markeder beveger seg i ulik hastighet, skriver han i meldingen.