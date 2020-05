Nå er salget av den elektriske folkefrakteren EQV i gang

Nå åpner Mercedes-Benz salget av flerbruksbilen EQV 300. Dette er den elektriske utgaven kjent som Mercedes-Benz Vito/V-klasse med forbrenningsmotor.

Salget åpner i første omgang i Tyskland. Norsk lansering kommer senere.

EQV kan fås med inntil åtte seter, og burde dermed være en aktuell bil ikke bare for familier, men også drosjenæringen og andre som har behov for å kunne frakte flere personer.

Mercedes har oppgitt en rekkevidde på 302 til 378 kilometer i WLTP-tall. Bilen er utstyrt med et batteri med 100 kilowattimer bruttokapasitet. Utnyttbar kapasitet er 90 kilowattimer. Forbruket er oppgitt til å ligge i området 26,4 kWh/100 km. Det skulle tilsi en rekkevidde på 340 kilometer.

Fra 10 til 80 prosent på 15 minutter

Bilen har forhjulstrekk, og en motor som yter inntil 150 kilowatt/362 newtonmeter. Toppfart er satt til 140 km/t, men bilen kan også leveres med 160 km/t om man ønsker det.

Bilen hurtiglades med inntil 110 kilowatt, så den bør kunne fungere på lengre turer. Det skal gjøre det mulig å lade fra 10 til 80 prosent på tre kvarter.

For normallading byr bilen på en vannkjølt trefase ombordlader som kan levere inntil 11 kilowatt.

Ladeluken på EQV er plassert langt fremme, under ene frontlykten. Om det blir et sårt punkt, gjenstår å se. Foto: Daimler AG

3500 kg totalvekt

Plass til mange mennesker og eventuelt mye last gjør at bilen har en maks tillatt totalvekt på 3500 kg. Hvor mye du kan laste bilen med er imidlertid ukjent, da Mercedes-Benz foreløpig ikke har avslørt noen egenvekt. Bagasjeromskapasiteten er oppgitt til 1030 liter, men dette kan utvides til 1410 liter avhengig av hvordan bilen er konfigurert.

Mercedes-Benz kaller EQV for den første skikkelige premium-MPVen. Interiøret skal kunne fås med seks, sju eller åtte seter. Foto: Daimler AG

EQV kommer i varianter med to lengder; A2 på 5,14 meter og A3 på 5,37 meter. Begge er 2,24 meter brede, inkludert speil. Høyden er 1,91 meter, men denne øker til 1,96 meter om du ønsker takrelinger.

Bilen er utstyrt med mange av de samme funksjonene som finnes på SUV-en EQC. Dette inkluderer et situasjonstilpasset automatisk regenereringsnivå, som har til hensikt å gjenvinne energi så effektivt som mulig. Til dette brukes bilens sensorer til å avgjøre hva som er mest hensiktsmessig innstilling.

Venter på pris og lansering i Norge

Ved salgsstart i Tyskland koster bilen 71.388 euro. Det inkluderer tysk merverdiavgift på 19 prosent, så omregnet til norske kroner ser det ut til at prisen starter på rundt 650.000. Men her er det mange variabler.

I Sverige er prisen 855.000 kroner med moms og servicepakke. Trekker vi fra moms og regner om til norske kroner ender vi på 712.000 kroner. Det inkluderer konfigurasjon med seks seter. Den skal kunne leveres før nyttår.

I Norge er bilen foreløpig ikke formelt lansert. Bertel O. Steen, som importerer Mercedes-Benz til Norge, har tidligere kommunisert at den skal lanseres her til høsten. Det er fortsatt planen, forteller Olav-Kåre Thingwall, informasjonsansvarlig for Mercedes-Benz nyttekjøretøy hos Bertel O. Steen.

Han kan dermed ikke fortelle noe om hva prisen blir, og siden produksjon og tildeling av biler ikke er avklart kan han heller ikke si om det er realistisk å se de første bilene på veiene her i landet før nyttår.

Produksjonen skal etter planen starte 18. september. EQV bygges i Vitoria i Spania, side om side med Vito og V-klasse.

Siden bilen ikke er offisielt lansert i Norge, er det heller ikke mulig å gjøre bestilling hos forhandler. Det er imidlertid mulig å melde interesse hos forhandlere.

Varebilvarianten eVito er imidlertid i salg, og tilgjengelig hos landets Mercedes-forhandlere.