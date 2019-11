Fords første elbil blir en SUV med 600 km rekkevidde og hengerfeste 

Natt til mandag lanserte Ford sin første helelektriske bil – en SUV med mange liknende spesifikasjoner som Teslas kommende Model Y.

Her er noen hovedpunkter i hva Ford lanserte, med levering fra høsten 2020:

Førsteutgaven Ford Mustang Mach-E «First Edition», kommer med firehjulstrekk og opptil 540 kilometers WLTP-rekkevidde/ 98,8 kWt batteri. Den skal koste 599.000 kroner og er utgaven som bygges først. Bilen skal ta deg fra 0-100 på under syv sekunder.

Ford Mustang Mach-E AWD Long Range har en WLTP-rekkevidde på opptil 540 kilometer (98,8 kWt batteri) og som navnet indikerer firehjulstrekk med 337 hestekrefter. Den vil koste fra 554.400 kroner.

Ford Mustang Mach-E RWD Long Range har kun bakhjulsdrift med det samme 98,8 kWt batteriet som modellene allerede nevnt. Den vil dermed få den lengste rekkevidden, inntil 600 kilometer målt etter WLTP-metoden og 285 hestekrefter. Prisen blir fra 473.400 kroner.

Bilen kommer også med en mindre batteripakke på 75,7 kWt og 258 hestekrefter. Firehjulsutgaven får da 420 kilometers rekkevidde og en pris fra 492.000 kroner. Den rimeligste utgaven får du hvis du velger bakhjulsdrift, med inntil 450 kilometers rekkevidde og pris fra 422.000 kroner. Her skal du kunne på fra 0-100 på under åtte sekunder.

337 hestekrefter

Mustang Mach-E har mulighet for oppbevaring i front. Foto: Ford

De nevnte prisene inkluderer leveringsomkostninger på 10.000 kroner. Batteristørrelsen er oppgitt i brutto kapasitet. Batteripakken er plassert under gulvet, mellom bilens to akslinger.

Bilen skal kunne levere 337 hestekrefter (248 kW) og et dreiemoment på 565 Nm i firehjulsutgavene. Disse utgavene kommer med to motorer som fordeler kreftene uavhengig mellom front- og bakaksel, skriver Ford i en pressemelding.

Anslått energiforbruk etter WLTP-metoden er 18.1 kWh/100 km.

Ford genererer naturligvis oppmerksomhet når de for første gang på 55 år utvider Mustang-familien med en elbil. Hovedlysene, baklysene og panseret henter inspirasjon fra Mustang-designet.

GT-utgave senere

Sommeren 2021 skal det også komme en GT Performance-versjon med en anslått ytelse på 465 hestekrefter og et dreiemoment på 830 Nm. Fords datasimuleringer anslår at denne utgaven vil klare 0-100 km/t på fire sekunder.

Bagasjerommet bak rommer 402 liter. Bilen har også et rom under panseret foran som sammen med bakrommet gir bagasjeplass på over 500 liter, ifølge Ford.

TIlhengerfeste og hurtiglading

Dem midtstilte skjermen er på 15,5 tommer. Foto: Ford

Bilen kommer med mulighet for tilhengerfeste, men med en vektbegrensning på 750 kilo. Den er ikke godkjent for taklast, men det kommer løsninger for skistativ montert på tilhengerfestet.

Ford er med i hurtigladenettverket Ionity. Hurtigladehastigheten på utgavene med størst batteri er på 150 kW, mens Standard Range-utgavene er begrenset til 130 kW.

SUVen har litt lengre anslått rekkevidde enn Teslas kommende Model Y. Bakhjulsdrift-utgaven av Model Y skal ha inntil 540 km målt etter WLTP-metoden. Model Y kan fås med syv seter, mens Mustang Mach-E kommer med fem seter.

Det minimalistiske interiøret likner også, med en vertikalstilt 15,5 tommers stor touch-skjermen i midten av bilen. Mach-E skal kunne få oppdateringer trådløst, slik som Tesla tilbyr.

Med levering høsten 2020 kan det se ut som Mustang Mach-E kommer noe tidligere enn Model Y, som har anslått levering i Norge fra tidlig 2021.