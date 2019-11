Ford utfordrer Tesla: Vil ha reprise på pickup-duell

Da Tesla Cybertruck ble lansert sist torsdag, var det med noen videoklipp som skulle demonstrere noen av ytelsene til bilen.

Dette var før den relativt pinlige seansen der designsjef Franz von Holzhausen på oppdrag fra Tesla-sjef Elon Musk skulle vise fram de såkalt solide vinduene på avdukingsbilen ved å kaste ei metallkule på dem. Det var neppe denne demonstrasjonen som fikk tusenvis til å klikke seg inn på bestillingssida til Tesla Motors, men kanskje heller noen av de forhåndsinnspilte demonstrasjonene:

Et videoinnslag viste et dragrace mot en Porsche 911, der sportsbilen ble slått selv med et forsprang, og et annet videoklipp viste en stakkars Ford F-150 få gjennomgå i en tauekrig, der sistnevnte ble trukket dekkskrikende opp en bakke.

Cybertruck pulls F-150 uphill pic.twitter.com/OfaqUkrDI3 — Elon Musk (@elonmusk) 24. november 2019

I USA er Ford F-150 omtrent gullstandarden i dette segmentet, og Elon Musk har lenge varslet at når Tesla først kommer med en pickup, skal den selvsagt være bedre.

Men var taueduellen rettferdig? Nei, mener Sundeep Madra som er direktør for Ford X, selskapets utviklingsavdeling for blant annet elbiler.

hey @elonmusk send us a cybertruck and we will do the apples to apples test for you 😉😉😉https://t.co/H3v6dCZeV5 — sunny madra (@sundeep) 25. november 2019

I en twittermelding mandag lenket han til en artikkel hos Motor1.com og ba Elon Musk sende over en Cybertruck slik at de kan gjennomføre en ny duell som gir en mer rettferdig sammenligning.

Firehjulstrekk mot bakhjulstrekk

Motor1 viser til en ny video av duellen, og som viser at Forden kun trekker på bakhjulene, mens Teslaen er utstyrt med firehjulstrekk. Det vil si at det enten er Cybertruck Dual Motor AWD eller Tri Motor AWD.

De mener at duellanten mest trolig er en F-150 STX RWD utstyrt med en 2,7-liters ecoboostmotor med 325 hestekrefter. I USA selges denne for 30.000 dollar, mens Cybertruck dual motor selges for 50.000 dollar.

I tillegg er det et spørsmål om vekt, der det er åpenbart at Cybertruck har overtaket, uten at det er mulig fra utsiden å si med hvor mye. Motor1 gjetter på 1000-1500 pund, altså 454-680 kg.

Så er det selvsagt alltid et spørsmål om det i hele tatt er mulig med noen «epler mot epler»-sammenligning med to helt forskjellige drivlinjer.

Populære pickuper

Tesla-sjef Elon Musk har for lengst svart Madra på Twitter: «Bring it on». Så får vi se om Ford kommer med en egenregissert taueduell i nær framtid, eller om det blir med praten.

Det ser uansett ut som at Cybertruck kan bli en populær modell for Tesla. Mandag twitret Musk at de nå har passert to hundre tusen bestillinger.

Vi skal huske at det så langt i år er solgt nærmere 1,6 millioner pickuper i USA, slik at hvis Tesla klarer å overbevise en andel av denne kundegruppa til å gå over fra V8 til batteridrift, så har de raskt et bra volum.

På den amerikanske salgsstatistikken for biler så langt i år, ligger Ford F-serie øverst, foran Chevrolet Silverado og Ram. Tre pickuper på topp, med andre ord.