Teslas nye pickup: Opp til 805 kilometer rekkevidde, 0-100 km/t på 3 sekunder og er «skuddsikker»

Med pyro, strobelys og antrekk som minnet om Matrix, Mad Max, Blade Runner og Terminator, ble Tesla Cybertruck lansert torsdag kveld, californiatid.

For en amerikansk bilprodusent er ikke porteføljen komplett før de har en pickup. Dette er et land der Ford F-serie, Chevrolet Silverado og Ram fortsatt dominerer med de tre øverste plassene på salgsstatistikken.

Så gjenstår det å se hvor stor andel av denne kundegruppa Tesla klarer å lokke over fra V8 til batteridrift. Det skal iallfall ikke stå på ytelsene:

Knuser F-150 og 911

Tesla Cybertruck. Foto: Tesla

Dette er en pickup som slår en Ford F-150 i en tauekrig, der det ble vist video av sistnevnte som ble trukket dekkskrikende opp en bakke, og et dragrace mot en Porsche 911, der det ble vist video av tyskeren som ble slått selv med forsprang.

Tesla oppgir av den raskeste utgaven av Cybertruck klarer 0-60 miles i timen på 2,9 sekunder. Vi kan kanskje si 0-100 kilometer i timen på rundt tre sekunder.

Cybertruck kommer i tre versjoner, der den billigste (single motor RWD) starter på 39.900 dollar (366.000 kroner). Denne har en rekkevidde på minst 250 miles, altså 402 kilometer.

Tesla Cybertruck. Foto: Tesla

Versjonen med to motorer koster 49.900 dollar (458.000 kroner) og har en rekkevidde på 300 miles (483 km), mens verstingutgaven har tre motorer og en rekkevidde på over 500 miles (805 kilometer) og klarer 0-60 miles på kun 2,9 sekunder. Denne koster 69.900 dollar, altså cirka 642.000 norske kroner.

Alle er i stand til å lade med 250 kW og etter hvert enda større ladeeffekt.

Den rimeligste versjonen skal komme sent i 2021, mens de to mer motoriserte versjonene blir tilgjengelig i 2022.

Solide vinduer?

Cybertruck er laget i rustfritt stål og det ble brukt mye tid på å vise hvor solid bil dette er. Først med ei slegge, der ei ordinær bildør fikk kjørt seg, mens Cybertruck forble plettfri. Deretter ble det vist video som demonstrerte at bilen har en viss ballistisk beskyttelse. Den skal tåle å bli skutt med 9 mm-ammunisjon.

Men det ble en noe flau seanse når det skulle demonstreres styrken på de nye vinduene, såkalte «Tesla armor glass» laget i en polymerkompositt. Det gikk greit flere ganger da det ble sluppet metallkuler ned på et testvindu. Men da den samme kula ble kastet mot selve bilen som var avduket, gikk først den fremste sideruta fløyten. På andre forsøk ble også den bakre sideruta knust.

Tesla Cybertruck. Foto: Tesla

Det ble ganske stille i salen, og Musk ble dessuten tvunget til å fortsette presentasjonen foran en bil som så ut som at den hadde vært i krigen.

Lotus Esprit

I en tid der flere bilprodusenter lanserer nye modeller skrue for skrue, slik at det gjenstår fint lite å være nysgjerrig på når selve avdukingen omsider finner sted, har det vært relativt lite lekkasjer om Tesla-pickupen i løpet av de sju årene som har gått siden Elon Musk først begynte å snakke om planene.

Først like før lansering var den twitreglad sjefen ute med en teaser om at designen er delvis inspirert av Lotus Esprit S1. «Fashion and function» var stikkordene Musk brukte på avdukinga av seksseteren.

– Pickuper har vært så og si like i hundre år nå. Her prøver vi på noe nytt, sa Musk under presentasjonen.

Han viste til at det er solgt over halvannen million pickuper med forebrenningsmotorer i USA så langt i år, og påpekte at det er høyst nødvendig å gjøre noe med dette.