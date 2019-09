Polestar: Tesla er langt foran alle andre på energieffektivitet

Med en pris på mellom 40.000 og 60.000 euro og et rekkeviddemål på 500 kilometer etter WLTP-standarden, legger Polestar 2 seg rundt spesifikasjonene til Teslas Model 3. Så har jo også Volvo-eide Polestar hele tiden sagt at de lager en konkurrent til Teslas rimeligste mellomklassebil.

Det betyr at den kinesisk-eide, svensk-baserte bilprodusenten må finne seg å bli sammenlignet med den amerikanske elbilpioneren.

Det hindrer likevel ikke Polestar å skryte av konkurrenten.

Flere forbrukstester har vist at Tesla er langt fremme når det kommer til energieffektivitet. Ian Collins, utviklingssjef i Polestar UK, sier Tesla har dannet et gap til andre elbilprodusenter på dette punktet.

– Tesla har vært aktiv med å utvikle egen teknologi, spesielt med tanke på energieffektivitet. Der er de langt foran alle andre, sier Collins.

Han har tatt turen til Oslo for å prate på British Norwegian Chamber of Commerce Speaker’s Corner-arrangement, som handler om fremtidens mobilitet.

Collins forteller at Polestar og andre elbilprodusenter har en vei å rulle på energieffektivitet.

– Det er et område som vi må fortsette å jobbe hardere for å ta igjen Tesla, sier han.

Polestar 2 kommer neste år og blir den første helelektriske Volvo-beslektede bilen, mens Tesla kom med sin første elbil, Roadster, i 2008.

Sammenlikning av gjennomsnittlig energiforbruk Dersom man deler bilenes brutto batterikapasitet med oppgitt WLTP-rekkevidde, får man en indikasjon på gjennomsnittlig energiforbruk. Polestar 2 får et batteri på 78 kilowattimers bruttokapasitet og som nevnt et rekkeviddemål på 500 km. Det gir et gjennomsnittsforbruk på 15,6 kilowatt per 100 km.

Tesla oppgir ikke bruttokapasitet, men ifølge Elbilforeningen er bruttokapasiteten beregnet til 80,5 kilowattimer på long range-utgaven av Model 3. Den har en WLTP-rekkevidde på 560 km, som gir et gjennomsnittsforbruk på 14,4 kilowatt per 100 km.

Til sammenlikning får Hyundai Ioniq, som er kjent for et lavt energiforbruk, et gjennomsnittsforbruk på 15 kilowatt per 100 km når vi deler 30,5 (brutto batterikapasitet ifølge Elbilforeningen) med 204 km (WLTP-rekkevidden). Mindre batteripakke og lavere vekt gjør dog ikke en slik sammenligning veldig relevant. Tesla kommer altså bedre ut enn Polestar (og Hyundai), men i og med at flere av tallene er usikre og at det ikke finnes én standard for hvor mye av batteriet som er tilgjengelig for bruk, er sammenligningen av begrenset verdi.

Vil ikke peke på Teslas svakheter

Collins sier at selv om de sloss i det samme markedet, har Polestar ingen mål om å ta rotta på Tesla.

– Vi har respekt for dem som en konkurrent. Vi vil konkurrere på design, hva vi tilbyr kundene og teknologiske fremskritt. Med teknologiske fremskritt tenker vi ikke bare på drivlinjen, men også på andre deler av bilen, sier Collins.

– Jeg kunne ha pekt på noen svakheter ved Tesla som vi adresserer i vårt produkt. Men det vil jeg ikke, sier Collins.

Han vil heller snakke om bilen han utvikler. Batteriet i Polestar 2 består av 324 poseceller fordelt på 27 moduler.

– En av de viktigste utfordringene for nå man utformer en elbil er hvordan alle skal få nok plass, også i baksetet, sier Collins.

Han forteller at de har lagt modulene slik at det blir en åpning der hvor beina til personene i baksetet skal være.

– Middelmådig akselerasjon

Batteriet har aktiv kjøling.

– Vår filosofi er at batteriet varer så lenge bilen varer. Da må vi holde batteritemperaturen innenfor noen få grader av optimal temperatur, noe som gjør aktiv batterikjøling svært viktig, sier Collins.

Hjemmelading er begrenset til maksimalt elleve kilowatt, mens man kan få opptil 150 kilowatt effekt ved hurtiglading.

Bilen får firehjulstrekk med 150 kW-motorer foran og bak. Det gir et moment på 660 Nm. 0 til 100 km/t skal gå unna på 4,7 sekunder. Collins skryter av elbilens krefter, men:

– 4,7 sekunder er egentlig ganske middelmådig for en sportslig elbil. Vi jobber også med enda raskere biler, sier Collins.

Til sammenligning skal Teslas Model 3 klare 0-100 på 4,6 sekunder med long range-utgaven og 3,4 sekunder med performance-utgaven.

Ian Collins, utviklingssjef for Polestar i Storbritannia, holdt nylig foredag på Eggs i Oslo på et arrangement i regi av British Norwegian Chamber of Commerce. Foto: Mathias Klingenberg

Først med Android-basert system

Ellers legger utviklingssjefen vekt på bilens infotainment-system, som er basert på Googles Android operativsystem. Polestar 2 blir den første bilen med denne utgaven av operativsystemet, men blant annet Audi og Nissan har sagt de også vil bruke systemet i fremtiden. Det markerer et skifte fra proprietære systemer til et system som utvikles av tredjepart og som kan tilpasses den enkelte bilprodusent.

– Et av problemene med infotainment-systemet i biler, er at det er mer eller mindre utdatert når du får bilen. Derfor er det viktig å ha et system som man enkelt kan oppdatere, sier Collins.

Systemet må ikke forveksles med Android Auto, der du trenger en Android-telefon. Polestar 2 kjører Android-apper designet for den 11 tommers portrettformede skjermen og er fullt integrert i bilen. Du kan for eksempel be Google Assistant sette bilens klimaanlegg til ønsket temperatur. Systemet får trådløse oppdateringer.

– For oss er viktig at skjermen er oversiktlig og logisk slik at systemet blir enkelt i bruk, sier Collins.

Skjermen minner for øvrig om en litt mindre versjon av 15-tommers skjermen som sitter i Model 3, men Polestar har rotert displayet 45 grader.

Ingen mål om selvkjøring

Du vil kunne bruke telefonen din som nøkkel, heller ikke ulikt Tesla. Flere blåtann-antenner og sensorer skal sørge for at bilen gjenkjenner deg og åpner seg opp når du er omtrent to meter unna. Via telefonen skal den også kjenne igjen førerens foretrukne sete- og speilinnstilling.

På ett punkt skiller imidlertid Polestar seg fra Tesla. Mens Tesla vil gjøre bilene autonome og sier at Model 3-eiere i fremtiden skal kunne leie ut bilen til en autonom frakttjeneste, har ikke Polestar noen målsetting om at bilen skal kunne kjøre seg selv.

– Føreropplevelsen er del av det vi selger. Vi vil bruke førerstøttesystemer for å gjøre opplevelsen bedre og sikrere, men vi har ingen mål om å lage en hundre prosent autonom bil, sier Collins.