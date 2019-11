Om ett år kan du få Lexus i Norge, med laber lading og ukjent rekkevidde

Det er to år siden Toyota varslet at bilprodusenten endelig skulle introdusere elbiler. Nå er Lexus presentert. Det mest interessante er kanskje at bilen blir lansert med 400 kilometers rekkevidde etter den utgående og upresise NEDC-standarden.

NAF mener målestandarden «sier nokså lite og er mer et fantasitall og en dårlig salgspitch». Ifølge deres database er det bare én annen elbil som har oppgitt 400 km rekkevidde med NEDC, og det er Renault Zoe. Med den nyere og mer presiste WLTP-standarden har Zoe en rekkevidde på bare 300 kilometer.

Prisen ligger på mellom om lag 360.000 og 450.000, avhengig av hvilken variant av bilen kunden velger. Ifølge pressemeldingen håper Lexus med sin nye elbil å doble salget i Norge.

Selskapet selv løfter fram lydisolering som et viktig element: «Elbiler er normalt stillegående, men UX 300e har i tillegg et lag med isolasjon som fjerner lyden fra vind og småstein», heter det i pressemeldingen.

Fortsatt mangler en rekke tekniske spesifikasjoner, slik at det er umulig å sammenlikne bilen med andre. Batteriet har en teoretisk kapasitet på 54,3 kWh, og kan bare hurtiglade på opp til 50 kW. Maks ytelse er 150 kW, med et dreiemoment på 300 Nm.

Lexus bruker Chademo-lading i likhet med Nissan Leaf. Det er mer og mer uvanlig. CCS er i praksis i ferd med å bli den europeiske ladestandarden. Nesten alle elbilmodeller som selges i Europa er utstyrt med kontakten.

Lexus UX300E skal bli å se på norske veier i oktober neste år.