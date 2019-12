Lexus påstår strømmen i hybridene deres koster «absolutt ingenting»: – Reinspikka løgn, mener klager

Per Kristian Sbertoli ble irritert da han bladde opp på side ni i A-Magasinet forrige fredag. Her hadde Lexus rykket inn en annonse hvor det blant annet sto følgende:

«I hybrider fra Lexus koster strømmen alltid det samme: absolutt ingenting».

– De framstiller det som om man ikke betaler noe for strømmen. Det er jo ikke riktig. Strømmen i en hybridbil lages på fossilt drivstoff. Det er det samme som å si at man bare kan sette et dieselaggregat utenfor huset for å få gratis strøm, sier Sbertoli, som er fagansvarlig for finans i miljøstiftelsen Zero.

Annonsen er publisert i flere ulike magasiner og aviser i år. Sbertoli er ikke alene om å reagere på reklamen, Forbrukertilsynet har mottatt tre klager på den.

– I sine nyeste annonser bruker Lexus til og med frasen «Lexus byr på strømmen», dette er reinspikka løgn. Som Lexus-eier betaler jeg dyrt for denne strømmen gjennom bensinregningen, skriver en av klagerne.

– Slik annonseteksten er utformet vil potensielle bilkjøpere uten særlig teknisk innsikt kunne bli villedet til å tro at «strømmen alltid er gratis» og at strøm erstatter fossilt drivstoff, skriver en annen.

Slik ser den innklagede annonsen fra Lexus ut. Foto: Faksimile fra A-magasinet

– Vi traff ikke helt

Jo Gjedrem, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet, sier at de nå ser på annonseringen.

– Vi skal vurdere annonsen, blant annet påstanden om at du ikke betaler noe for strømmen. Uten å ta stilling til saken kan jeg si at dersom reklamen sier at noe er kostnadsfritt, må det være helt kostnadsfritt, sier Gjedrem.

Espen Olsen, informasjonssjef i i Toyota og Lexus Norge, sier de skal justere markedsføringen av bilen etter reaksjonene.

– Poenget med annonseteksten var å få frem hvordan batteriet lades når bilen bremser ned, som er en av mange fordeler med selvladende hybridbilder. Vi merker oss at noen har reagert på formuleringen, og innser at vi ikke traff helt med teksten i dette tilfellet. Det tar vi til etterretning og vil justere markedsføringen deretter, sier han.

I juni tok TUs journalist Marius Valle for seg bilprodusentenes annonsering av det de kaller selvladende hybridbiler – hybridbiler hvor all lading skjer ved forbrenning av bensin.

I analysen påpekte han blant annet at alle biler som har et batteri er selvladende – forbrenningsmotorbilen med 12-volt-batteri også. Han konkluderte med at annonseringen fremstår som et forsøk på å tåkelegge landskapet.

– Grov fordreining av sannheten

På sine hjemmesider skriver Lexus blant annet at «Lexus´ selvladende hybrider betyr ingen ladekabler. Ingen diesel. Ingen kompromisser. Du trenger aldri plugge en hybrid fra Lexus i en stikkontakt – de er alltid ladet og klare til å kjøre når du trenger det.» Toyota skriver på sin side at «du slipper å lade» med slike biler.

Sbertoli mener annonseringen er en grov fordreining av sannheten.

– De fremstiller det som et enklere og bedre alternativ til elbiler. I realiteten er det biler som har ganske høye utslipp, med mye dyrere strøm enn elbiler, sier han.

Både Lexus og Toyota fremhever hybridene som et miljøvennlig alternativ. Lexus skriver at bilene har «et så lite klimaavtrykk som mulig», mens Toyota skriver at deres «hybridbiler er bra for miljøet».

Sbertoli mener slike hybrider ikke burde kunne fremstilles som et miljøvennlig valg.

– De var et framskritt da teknologien først kom, men det begynner å bli lenge siden. I dag er de langt unna å være et miljøvennlig valg. Nå er helelektrisk det eneste naturlig miljøvennlige valget, sier han.

Zero har laget denne sjekklista for å skille mellom det de kaller grønnvask og grønt skifte. Foto: Zero

Grønnvasking

Han mener det er naturlig å se på hvor langt annonsører skal få lov til å gå i å fremstille seg som miljøvennlige. Han viser til Zeros sjekkliste for grønnvasking versus grønt skifte, et forsøk på å skille mellom organisasjoner som promoterer seg som miljøvennlige og selskaper som faktisk er det.

Gjedrem i Forbrukertilsynet sier at grønnvasking og grønne påstander er veldig i tiden.

– Det er absolutt et satsningsområde for oss også. En del av påstandene i denne kampanjen er helt i denne gaten. Bilbransjen er en interessant bransje å se på når det gjelder markedsføring og grønne påstander, sier Gjedrem.

Sbertoli har en oppfordring til Toyota og Lexus.

– Toyota og Lexus må innse at det helelektriske kommer, det er det de bør pushe ut. De bør ikke undergrave sin troverdighet ved å annonsere på denne måten, sier han.

Olsen i Toyota/Lexus svarer at de har en strategi om elektrifisering over lengre tid, men at de er opptatt av å levere riktig bil til riktig tid.

– Vi ser at batterielektriske biler kommer, med det er stort sett Norge som er det markedet hvor det går an å leve av dem. Samtidig har vi det laveste gjennomsnittsutslippet blant de 20 største bilprodusentene i Europa, så vi er ikke helt på jordet. Vi tror på store volum med lavutslipp først, før man kan bevege seg over på nullutslipp når markedet er modent, sier han.