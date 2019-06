Hva er egentlig en selvladende hybridbil?

Bilbransjen er flink til å finne på nye begreper som skal få deg og meg til å tenke at produktene de selger virker teknologisk langt fremme.

De siste årene har et nytt slikt begrep blitt tatt flittig i bruk; «selvladende hybrid».

Det var Toyota som tok i bruk dette begrepet først. Det er et begrep som brukes til å markedsføre deres ikke-ladbare hybrider, som Prius.

Prius fås imidlertid som ladbar hybrid også. Så hvordan skal man forklare forskjellen mellom teknologiene på en måte kundene forstår?

«Slipper å lade»

Dette er hvordan Toyota selv beskriver forskjellen:

«Kort fortalt har en selvladende hybrid alle fordelene til en bensinbil, og faktisk noen av fordelene til en elbil: du slipper å lade, men går aldri tom for strøm og den kjører elektrisk rundt regnet halvparten av tiden.»

Og det stemmer bra at en selvladende hybrid har alle fordelene til en bensinbil. For i bunn og grunn er det en bensinbil.

At du slipper å lade stemmer, men det blir jo litt som å si at en av fordelene med å være fattig er at du slipper å bruke penger.

Ladingen er det bilens hybridsystem som styrer, og når batteriet lades er det en dynamo som lager strøm som igjen lader batteriet.

Den ikke-ladbare hybriden Prius har kommet i fire generasjoner siden 1997. Foto: Toyota

Du lader altså batteriet med bensinmotoren. Går du tom for bensin, så går du også tom for strøm.

Er batteriet i ferd med å gå tomt, må bensinmotoren lage den strømmen som trengs. Så selv om bilen ifølge Toyota «kjører elektrisk rundt regnet halvparten av tiden», er all elektrisiteten produsert ved å forbrenne bensin.

To energikilder?

I en annen kampanje skriver Toyota følgende om hybridbiler.

«Hybridbiler benytter to energikilder og kombinerer motorenes egenskaper slik at de utnyttes best mulig.»

Dette stemmer kun om hybriden kan lades fra en stikkontakt. Er bilen «selvladende», er energikilden bensin.

Hos Lexus, som er et underbruk av Toyota, leser vi at «i motsetning til elektriske biler eller ladbare hybrider trenger du aldri å koble en Lexus-hybrid til en stikkontakt – den er selvladende og alltid klar.»

Det er selvsagt ikke nødvendig å koble til en stikkontakt, for det er ikke mulig. Den lades med en bensinmotor.

Lexus skriver at «når du kjører på strøm alene, genererer bilen null utslipp».

Strømmen er generert ved å forbrenne bensin, så dette stemmer selvsagt ikke. Det hadde vært som å lade en elbil med et aggregat, og hevde at den ikke har utslipp.

Lexus forklarer videre fordelene med deres hybridbiler: «En hybridbil bruker bare drivstoff når det er helt nødvendig. Når du kjører i lave hastigheter, vil bilen veksle sømløst til elektrisk drift.»

Akkurat som alle andre biler, bruker Lexus' biler bare drivstoff når det er helt nødvendig. Det er drivstofforbruk knyttet til all fremdrift. Selv når bilen kjører på elektromotor bruker den indirekte bensin som drivstoff.

– Gratis energi

«Vi bygger en verden fri for kompromisser gjennom å kombinere fantasi og teknologi», skriver Lexus på sine nettsider (vår utheving).

Et godt eksempel på bruk av fantasi finner vi i en av deres nyeste reklamekampanjer:

Fra en reklamekampanje for Lexus. Faksimile: Dagbladet

Her har Lexus konstruert sin egen perpetuum mobile. Med 100 prosent gratis energi er det jo bare å bruke bremsene til å lade opp batteriet, så kan du kjøre på gratis strøm uten å fyre opp bensinmotoren.

Realiteten er at kilden til bremseenergien bilen regenererer til syvende og sist kommer fra å forbrenne bensin. Slik vil det alltid være, med mindre du kun bruker bilen til å kjøre i nedoverbakker, og aldri kjører opp igjen.

«Dette er en gratis energi som vil gå tapt for en vanlig bil», hevder Lexus. Å utnytte energi bedre er ikke det samme som å få energi gratis. Å lukke vinduet i stua når du varmer den opp, er ikke det samme som å få gratis energi.

Er mindre batteri en fordel?

Vi holder oss til Lexus, og forhandleren Bilia, som i en reklame skriver at «batteriene i en ladbar hybrid er ofte mye større og tyngre enn det du finner i en selvladende hybrid fra Lexus.»

Det skyldes selvfølgelig at ladbare hybrider som regel har større kapasitet, fordi de kan kjøre lenger på strøm. Det er ikke uvanlig at et batteri i en ikke-ladbar hybrid er i området rundt 1 kilowattime.

Lexus LC500h har et litiumionbatteri på 50 kg. Det har en kapasitet på 1,1 kilowattimer. Til sammenligning har en ladbar Toyota Prius et litiumionbatteri med kapasitet på 8,8 kilowattimer, som veier 120 kg.

1,7 ganger mer vekt, men 3,3 ganger mer energi, med andre ord. Det er ikke sikkert at det er en veldig stor ulempe.Og uansett; Priusen vil gjøre samme jobben som hybridbil om batteriet tømmes. Det er ikke slik at en ladbar hybrid ikke bruker bensinmotoren til å lade batteriet.

Flere selvladende merker

Toyotas bruk av begrepet «selvladende» eller «self charging» sprer seg for øvrig til andre bilprodusenter. Kia har tatt det i bruk om sine hybrider.

Honda har også hengt seg på, og siden de ikke har noen ladbare modeller til salgs i Norge har de satset hardt på å markedsføre den ikke-ladbare hybriden CR-V som et godt alternativ til dem som ikke vil ha elbil og fortsatt sliter med lade- og rekkeviddeangst.

En annen produsent som har omfavnet begrepet selvladende er Ford. På sin nettside skriver de at:

«Mondeo Hybrid stasjonsvogn har to kraftkilder: en konvensjonell bensinmotor og en batteridrevet, elektrisk motor.»

Mondeo Hybrid stasjonsvogn har én kraftkilde: Bensinmotoren. Det er bare én måte å få elektromotoren til å bevege bilen; fylle tanken med bensin.

Hvor effektivt er det?

Vi kan ikke med sikkerhet si hvor energieffektive de nyeste hybridløsningene er. Det er heller ikke gitt at ulike produsenters løsninger har samme energieffektivitet.

En oversikt (PDF) over effektiviteten til ulike typer drivlinje publisert i journalen Electrochimica Acta i 2012, viser at en ikke-ladbar hybrid er langt mer energieffektiv enn en bil med forbrenningsmotor.

Tredje generasjon Toyota Prius har en typisk effektivitet fra tank til hjul (tank-to-wheel) på 30,2 prosent. Det er det dobbelte av en sjette generasjon Volkswagen Golf med bensinmotor, med 15,1 prosent. En elbil har innti 66,5 prosent effektivitet, avhengig av tap i ulike komponenter.

Altså er det åpenbart at det er en bedre strategi for energieffektiviteten å ha et hybridsystem som utnytter energien fra drivstoffet best mulig.

Enkelte systemer har potensial til å gi 70 prosent bedring av drivstofføkonomien (PDF) sammenlignet med kun å ha forbrenningsmotor.

Meningsløst begrep

Likevel: «Selvladende hybrid» er et helt meningsløst begrep. Alle biler som har et batteri er «selvladende».

Jaguar I-Pace og Audi E-Tron er to «selvladende elbiler». Foto: Marius Valle

En elbil lader batteriene under oppbremsing. En ladbar hybrid lader batteriene under kjøring. En bil med forbrenningsmotor lader 12 volt-batteriet under kjøring, noe som er grunnen til at du ikke trenger å lade batteriet før hver gang du skal kjøre.

En «selvladende hybrid» er en bil med forbrenningsmotor, som kan drive en elmotor, verken mer eller mindre. Det er ingenting som heter gratis energi.

Vi skal gi bilprodusentene rett i at det på mange måter er mye smartere med hybriddrift enn ren fossildrift. En hybridbil kan styres til å utnytte energien i drivstoffet på best mulig måte, slik at utslippet kan reduseres.

Forbrenningsmotoren jobber mest effektivt innenfor et lite turtallsintervall, så en hybridbil vil forsøke å kjøre motoren på dette turtallet så mye som mulig. Ved å lagre energi produsert på dette turtallet som kjemisk energi i batteriet, er det mulig å få mer rekkevidde per liter bensin.

Det er smart elektrifisering, og det er ikke uten grunn at svært mange bilprodusenter nå leverer elektrifiserer store deler av modellutvalget sitt.

Redusert energiforbruk, særlig når energien kommer fra fossile kilder, bør applauderes.

Men å bruke begreper som «selvladende», «gratis energi» og at bilene «kjører uten utslipp» fremstår som forsøk på å tåkelegge landskapet.