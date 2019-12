Forbrukertilsynet: Lexus driver villedende hybridbil-markedsføring

Slik ser annonsen ut. Foto: Faksimile fra A-magasinet

Videre skriver de:

«Etter Forbrukertilsynets vurdering er det villedende å gi inntrykk av at strømmen til hybridbatteriet er kostnadsfri ettersom strømmen som produseres av bilen har forbruk av bensin som en nødvendig forutsetning. Selv energien som innhentes ved oppbremsing vil i alle praktiske sammenhenger ha forbruk av bensin som nødvendig forutsetning.»

De konkluderer med at annonsen driver en villedende og urimelig handelspraksis som er i strid med markedsføringsloven. «Handelspraksisen vil etter vårt syn også være egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som de ellers ikke ville ha truffet», skriver Forbrukertilsynet i brevet.

– Oppfattet feil

De ber om en bekreftelse fra Lexus om at eventuell pågående markedsføring endres eller stanses, i tillegg til at tilsvarende markedsføring ikke gjentas.

Lexus´ informasjonssjef Espen Olsen sa i forrige uke til TU at de innser at de ikke traff helt på formuleringen og vil justere markedsføringen. Han ønsker ikke å kommentere brevet noe videre, ettersom de ikke har diskutert det internt enda. Olsen forteller at den aktuelle kampanjen er avsluttet.

– Vi har oppfattet at annonsen ikke traff slik vi hadde tenkt. Når vi skal formulere ny kampanje, tar vi en ekstra runde på hvordan den kan bli oppfattet, sier han.

– Så det er kampanjen som ble oppfattet feil?

– Nei, når noe blir oppfattet feil, er det en grunn til det. Det er de som formulerer budskapet som gjør noe feil, vi skal ikke dytte ansvaret over på leseren. Men tanken bak var ikke at det skulle oppfattes sånn. Vi innrømmer å ha bommet, sier han.

Fortsatt «selvladende»

Lexus, Toyota og andre hybridbilprodusenter kaller sine hybridbiler uten ladekontakt for selvladende. Elbiler må til sammenlikning som kjent kobles til med kabel for å lades opp.

– Vil dere fortsette med selvladende-begrepet?

– Ja, det er et begrep som man har utformet sentralt, og jeg oppfatter ikke at det er det som er angrepet av forbrukermyndighetene her. Vi retter oss etter det de sier, sier Olsen.

Jo Gjedrem, avdelingsleder i Forbrukertilsynet, sier at de jobber med tydeligere retningslinjer for grønnvasking i annonser, men at det er kostnads-temaet de spesielt tok for seg i dette tilfellet.