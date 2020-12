Her er årets mest populære podkaster – fikk du med deg alle?

TUs radarpar Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot har i år passert 300 utgaver av podkasten Teknisk sett, som TU startet for snart fem år siden.

Hver torsdag ettermiddag publiserer vi en ny episode i serien, der programlederne stort sett inviterer én gjest til å snakke om et aktuelt teknologiemne. Og det er så mye stoff å ta av, at vi av og til må kjøre daglige miniserier for å rekke over alt! Fra 28. desember kommer det nye, daglige episoder gjennom hele romjula, slik at vi passerer 70 episoder bare i 2020.

Til sammen er podkastene lastet ned godt over 630.000 ganger i år, ifølge statistikken.

Her er en oversikt over de mest populære podkastene våre i år:

15: Norske elbåter

Episode 264. Skipsingeniør Leif satser på elektrisk rib. Den har en motor med 800 lydløse hester. Norge har muligheten til å ta ledelsen innen elektrifisering av småbåter. Men sjansen byr seg bare nå, de neste 12 til 18 månedene.

Gjest: Leif A. Stavøstrand, Evoy.

14: River Security om datasikkerhet

Episode 280. Møt Chris som brenner for datasikkerhet. – Det er altfor lett å være hacker i Norge: Digital sikkerhet bør vi være opptatt av. Det er mange farer ute på nettet og det kan være lurt å utvise en kombinasjon av kløkt og sunn skepsis.

Gjest: Chis Dale, River Security.

13: 5G er en stor datamaskin

Episode 258. Få er mer opptatt av 5G enn sivilingeniør Håkon. Han skaffet sitt eget nett: 5G er en stor superdatamaskin bygget med svært mye standardisert teknologi.

Gjest: Håkon Bryhni, forsker på Simula Labs og foreleser på Oslo Met.

12: Vil bli storprodusent av grafitt til batterier

Episode 289. Stian og Håvard vil gjøre Elkem til stor­produsent av grafitt til batterier. Her forteller de hvordan: Europa mangler både batteriproduksjon og materialer som skal til for å bygge dem. Det bekymrer EU. Elkem vil bidra til å løse litt av problemet.

Gjester: Stian Madshus, PhD og leder for Elkem Battery, og Håvard Moe, teknologidirektør i Elkem Battery.

11: Her er fremtidens strømnett

Episode 303. Elnettet må endre seg av mange grunner: Fremtiden vil stille helt andre krav til det norske kraftnettet. Det må vi gjøre noe med.

Gjest: Gerd Kjølle, leder Cineldi – Centre for Intelligent Electricity Distribution.

10: Elsykkel eller elbil?

Episode 257. Den norske oppfinneren har laget el-sykkelen som gjør det behagelig å sykle til jobb: En norsk ide tetter igjen hullet i individuell transport mellom sykkelen og bilen.

Gjest: Morten Rynning, CityQ.

9: Tibber satser i Tyskland

Episode 272. Nå skal gründerne fra Vestlandet selge strøm i Europa: Det norske strømselskapet har hatt stor suksess med sin AI-motor som kjøper og selger strøm og som optimaliserer bruken i boliger. Nå skal de inn i mange nye markeder.

Gjest: Edgeir Vårdal Aksnes, gründer og daglig leder i Tibber.

8: Skal revolusjonere strømnettet

Episode 253. Skal revolusjonere strømnettet: Gründerne bak elbilladeren Easee har store ambisjoner. Den avanserte og svært brukervennlige laderen er en god start.

Gjester: Teknologidirektør Kjetil Næsje og administrerende direktør Jonas Helmikstøl i Easee.

7: Stempelmotorens framtid

Episode 304. Stempelmotoren vil videre i nye varianter og med nye drivstoff: Vi vil ikke elektrifisere oss helt bort stempelmotoren med det første. Derfor jobber motorforskere med å se på ny mekanisk teknologi og hva de kan forbrenne.

Gjest: David Emberson, forsker ved NTNUs Institutt for energi- og prosessteknikk.

6: Norge kan havne bakerst i hydrogenkappløpet

Episode 285. Nå må vi se til Europa – Norge kan havne i bakleksa på hydrogen: Hydrogenalderen er ikke avlyst. EU er veldig ambisiøse. Kanskje vi burde henge oss på.

Gjester: Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær i Norsk hydrogenforening og Magnus Skinlo Thomassen, forskningsleder ved Sintef Industri.

5: No Isolation

Episode 270. Norsk teknologi løser isolasjons­problemet for syke barn og eldre. Selskapet ble startet for å få syke barn hjemme og på sykehus tilbake til skole og venner. Resultatet er AV 1, et lite robothode som kan snu seg rundt og vise følelser. Suksessen har ikke latt vente på seg.

Gjest: Karen Dolva, medgründer i No Isolation.

4: Slik kan nettet jevne ut maktforholdet mellom kjøper og selger

Episode 271. Med den digitale markeds­plassen Anders laget, fikk vanlige folk bedre betalt for bruktbilen: Den digitale overgangen utfordrer gamle forretningsmodeller. De blir disruptert, som vi har begynt å si.

Gjest: Anders Espelund, Nettbil.no.

3: Julegavetips fra Moberg og Valmot

Episode 302. Her er årets julegavetips fra TU: Hva skal vi kjøpe til jul er det store spørsmålet framover. En sending uten gjester.

2: Futt i markedet for fast minne

Episode 268. Tunneler i brann og undervannsbilder av oljeinstallasjoner: Minnekortene får stadig nye bruksområder. Noen år fram i tid kan det bli bruk for mange gigabyte i hver eneste lyktestolpe langs veien.

Gjest: Jan Terje Kleiven, Kingston.

1: Det norske selskapet Autostore ser lagringsproblemer verden over

Episode 269. Den norske lagerrevolusjonen med over 300 patenter har tatt verden med storm: Det tok 24 år fra ideen til i dag, hvor Autostore befinner seg på en bratt vekstkurve.

Gjest: Karl Johan Lier, konsernsjef i Autostore.