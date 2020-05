Den norske lagerrevolusjonen med over 300 patenter har tatt verden med storm

Historien om Autostore handler om å løse et eget problem i selskapet til Jacob Hatteland. De trengte mer lagerplass, men det var kostbart. Det var da tidligere tekniske direktør Ingvar Hognaland kom opp med ideen om å konstruere et lager omtrent som en gigantisk Rubriks kube betjent av flittige roboter på oversiden.

– Ideen fra 1996 har vi utviklet siden, og til nå har vi solgt snart 500 anlegg i over 30 land over hele verden, forteller konsernsjef Karl Johan Lier i denne podkasten.

I dag eies selskapet av investeringsfond og siste det ble solgt gikk det for 16 milliarder kroner. Ifølge konserndirektør er de bare i starten på utviklingen. Markedet er enormt, og de høster ordre i et økende tempo. Godt beskyttet av over 300 patenter og patentsøknader. Utviklingen skjer på Vats i Rogaland og i Asker hvor de har tre ganger flere ansatte på tre år. De neste tre årene skal de doble.

Teknologien er unik fordi slike lagre kan bygges ut modulært etter behov. I volum for kapasitet og i antall roboter for hastighet. Snart venter nok et enormt marked; micro fulfillment. Alle slags butikker som ligger nær kunden og som automatisk kan pakke ordre.

