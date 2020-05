Få har klart å kombinere omtanken for svake grupper og teknologi som No Isolation.

Selskapet ble startet for fem år siden for å få syke barn hjemme og på sykehus tilbake til skole og venner. Resultatet er AV 1 eller Avatar 1 som det egentlig står for. Et lite robothode som kan snu seg rundt og vise følelser som står på pulten til barnet. Eller blir med hjem til venner og ut i friminuttet. Suksessen har ikke latt vente på seg.

Komp: Er enklere enn en TV og kan skape kontakt med familien. Foto: Odd Richard Valmot

Det neste produktet de har laget er Komp, eller kompis. Det ser ut som en stor stasjonær radio med en veldig stor 17 tommers skjerm. Denne skal så hjemme hos eldre eller på sykehjemmet og holde kontakten med en lukket familiegruppe. Her kan barn, barnebarn og andre laste opp bilder og de kan starte en videokonferanse. De eldre som ofte har kognitiv svikt trenger ikke gjøre noe. De skal bare prate og se. Den store skjermen er til stor hjelp for de som ikke lenger ser så bra.

Karen Dolva, medgründer i No Isolation, snakker om suksessen og teknologien i denne podkasten.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

